L'escriptor i articulista barceloní Javier Cercas ha exigit amb rotunditat la dimissió del president espanyol, Pedro Sánchez, en un article molt crític a El País. Cercas, que ha estat proper al PSOE els darrers anys i va ser un dels grans convidats del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la diada de Sant Jordi d'enguany, aposta per evitar la convocatòria d'eleccions anticipades amb un relleu a la presidència, així com per un pacte d'estat del PP amb els socialistes als comicis del 2027 per impedir l'arribada de l'extrema dreta de Vox al govern.

Cercas entén que Sánchez "no té legitimitat" per governar amb dos col·laboradors estrets -José Luis Ábalos i Santos Cerdán- investigats per integrar una organització criminal i més després que el segon hagi ingressat a la presó aquest dilluns. L'escriptor traça el paral·lelisme amb el cas portuguès, on el primer ministre socialista Antonio Costa va dimitir quan van detenir persones del seu entorn. "La dignitat del primer ministre no és compatible amb cap sospita sobre la integritat", rebla.

En aquest sentit, nega l'argument de Sánchez de continuar per no entregar el govern a l'extrema dreta, ja que considera que l'afirmació revela que el líder del PSOE assumeix que està governant sense el suport de la majoria social, la qual cosa "va en contra dels principis de la democràcia". A més, defensa que la corrupció del partit socialista dona ales a l'extrema dreta. "Soc d'esquerres i aspiro al fet que Espanya sigui una Noruega del sud, però si l'esquerra es desentén de la democràcia, deixa de ser esquerra", diu.

Amb tot, Cercas creu que el PSOE i el PP "no són incompatibles" perquè situa les seves diferències principalment en la dialèctica i en "baralles apolítiques". Posa també l'exemple de la Unió Europea, on els acords entre els socialistes i els populars són la norma des de la seva creació, i afegeix que els models de societat que defensen Sánchez i Feijóo no són antagònics. Sobre això, Cercas s'ha ubicat durant el procés en el marc ideològic de l'esquerra més contrària al sobiranisme català i ha estat molt crític amb el moviment independentista.

Amb tot, l'escriptor s'atreveix a predir que Sánchez no dimitirà i que aquesta decisió acostarà més l'extrema dreta al poder. "La perspectiva és desoladora", afirma, alhora que apunta que el president espanyol continuarà al càrrec davant el temor que es destapin més informacions sobre la trama corrupta del cas Koldo.