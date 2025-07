El Meteocat alerta de tempesta i pedra a 17 comarques en plena onada de calor

Inestabilitat total a Catalunya en plena onada de calor. A les altes temperatures que són inusuals per a l'època se li suma ara l'arribada de pluges a bona part del país. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta per pluges intenses, acompanyades de tempestes i possible pedra i fortes ratxes de vent, que afecta un total de 17 comarques.

L'avís es posa en marxa a partir de les 14 hores d'aquest dimarts i, si bé perd expansió a primera hora del vespre, s'allarga fins al final del dia. Les comarques en alerta són, fins a les 20 hores, la Selva, la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Moianès, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Solsonès, l'Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell, el Segrià i la Noguera.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dt. 14:00 h a dj. 02:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/8JTc4vN0qS — Meteocat (@meteocat) July 1, 2025

A partir de llavors, l'alerta es dilueix i des del vespre i fins a l'últim tram del dia ja només afecta les Garrigues, el Pla d'Urgell i el Segrià. El nivell d'alerta és d'u sobre sis, la qual cosa implica la caiguda de més de vint litres en només trenta minuts. A banda, el Meteocat apunta que els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i fortes ratxes de vent.

I això no és tot, ja que dimecres la situació de pluges també es manté. En el que previsiblement serà l'últim dia de l'onada de calor, s'esperen que les pluges i les tempestes es deixin veure altre cop a partir del migdia i durant tot el segon tram del dia. L'alerta afectarà altre cop punts de la Catalunya Central, de les comarques de Girona, de Ponent i fins i tot alguna part de més al nord de les Terres de l'Ebre.

L'alerta per calor intensa acaba dimecres

Les temperatures segueixen a l'alça i l'onada de calor s'allargarà fins al dimecres. Les màximes estaran entre 35-40 °C a l’interior i entre 31-36 °C al litoral i prelitoral, i podran superar puntualment els 40 °C a les comarques de Ponent i Terres de l’Ebre. Però el dimarts serà un dels dies més durs de l'onada de calor, motiu pel qual el mapa de Catalunya es tenyeix d'alerta taronja i groga.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠️



➡ Dt. 8:00 h a dc. 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟠 3/6



Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/P0XjoBH4D9 — Meteocat (@meteocat) June 30, 2025

El juny més càlid de la història

Ni el tercer ni el segon: el juny del 2025 ha estat el més càlid d'ençà que es tenen registres a Catalunya -i tot apunta de la història contemporània-. El Meteocat ha confirmat un rècord absolutament extraordinari: una anomalia de 4 graus per sobre de la mitjana del 1991-2020. Festival de superacions de 40 graus, rècord absolut de nits tòrrides i 30 dies seguits amb mínimes tropicals han marcat un mes excepcionalment calorós.

Quins ara havien estat fins ara els junys més càlids dels darrers 75 anys? El rècord era del 2003, seguit del 2022 i el 2017. L'estadística quedarà alterada perquè el Meteocat ha confirmat -a l'espera de donar les dades definitives- que el 2025 ha esmicolat els anteriors registres.