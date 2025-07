Nou avís del Meteocat: alerta per tempesta i pedra a 20 comarques

L'onada de calor va a la baixa, però la inestabilitat continua a Catalunya. Les tempestes acompanyades de pedra encara es mantindran a una bona part del país de cara a aquest dimecres. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha mantingut l'alerta per pluges intenses, que ara ha actualitzat amb la presència de 17 comarques.

L'avís es posa en marxa a les 14 hores d'aquest dimecres i fins a primera hora del vespre afecta la Selva, la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Lluçanès, el Moianès, el Berguedà, el Bages, el Solsonès, l'Anoia, la Segarra, l'Urgell, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Priorat i el Baix Camp. A partir de les 20 hores, però, l'alerta perd força i es trasllada cap a l'oest a la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, el Segrià i la Terra Alta.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dc. 14:00 h a dj. 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim 🟠 3/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/cYT7gZ0cub — Meteocat (@meteocat) July 2, 2025

El nivell d'alerta és de dos sobre sis, la qual cosa implica una caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. Per altra banda, els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i fortes ratxes de vent. Tampoc es descarten fenòmens de temps violent, com esclafits o tornados, tal com ja va ocórrer aquest dimarts a diferents punts del país.

L'alerta per calor va a la baixa

L'avís per pluges intenses es manté actiu a bona part del país mentre l'alerta per calor dona una treva. Aquest dimecres l'avís per calor intensa ja és de nivell u sobre sis i ja només afecta el Segrià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠️



➡ Dc. 14:00 h a 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟡 1/6



Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/p7YYMedeT7 — Meteocat (@meteocat) July 2, 2025

Per altra banda, encara hi ha una alerta per calor nocturna durant la pròxima matinada al Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf, que durant la matinada de divendres també afectarà l'Empordà.

Canvi de temps a la vista

El mapa d'alertes d'aquest dimecres és un bon indicador del canvi de temps que sembla que es produirà de cara a final de setmana. La predicció a mitjà termini del Meteocat dibuixa un panorama de pluges que començarà dijous i s'allargarà durant el cap de setmana, afectant especialment la meitat nord del país. Aquest canvi de situació també provocarà una baixada significativa de les temperatures.