Educació atura el grup estable de substitucions un any després de la seva creació

El Departament d'Educació ha comunicat aquest dijous la intenció que el Grup Estable de Substitucions no funcioni el curs vinent, tot just un any després de la seva creació. Ho ha avançat el diari Ara i ho han confirmat a l'ACN fonts del Departament.

Des de la Conselleria remarquen que es deixa en suspens l'acord de govern de l'equip anterior durant un any per una qüestió "d'optimització de recursos públics". Les mateixes fonts han indicat que s'està treballant en un nou sistema d'adjudicacions que és "incompatible" amb el GES i que seria "més àgil i eficaç" per cobrir les necessitats del sistema educatiu i les baixes laborals.

Fa just un any, Educació va anunciar l'obertura d'un grup fix de substituts amb 2.145 places que tindrien feina garantida per a tot el curs. Un mes després va passar pel Consell Executiu.