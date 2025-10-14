Educació convocarà oposicions per a 1.100 places de professor d'ESO, d'arts plàstiques i disseny i especialistes d'FP

14 de octubre de 2025

Societat

Publicat el 14 d’octubre de 2025 a les 13:15
Actualitzat el 14 d’octubre de 2025 a les 13:16

El Departament d'Educació i Formació Professional convocarà oposicions per a 1.100 places a partir del març del 2026. Aquestes es reparteixen entre els cossos de professors d'ESO, especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, tot i que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) concretarà tots els detalls quan publiqui la convocatòria del procés. L'any passat, el Departament va convocar oposicions per a 495 docents de secundària.

