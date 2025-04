El 21% de participants suspenen l'examen de català del Departament de Salut

El 79% de les 1.071 persones que han participat en les proves oficials de català per a professionals sanitaris que ha organitzat el Departament de Salut ha superat l'examen, la qual cosa implica que un 21% l'han suspès. Per nivells, el B1 ha registrat un 84% d'aprovats, el B2 un 76% i el C1 un 75%.

Es tracta del primer cop que s'organitzen aquestes proves que s'emmarquen en el programa "Prescriu-te el català" del Govern per reforçar les competències lingüístiques entre els professionals de la salut. Els exàmens van fer-se a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Paral·lelament, aquesta setmana s'ha iniciat la segona edició del programa, que ha registrat 1.640 inscrits. La proposta incorpora el nivell A2 per cobrir totes les necessitats formatives del sector.

Entre els participants de la segona edició, ha destacat la continuïtat de l’alumnat, ja que moltes de les persones que van prendre part en l’anterior edició han decidit seguir avançant en el seu itinerari formatiu. Està previst que les proves oficials que farà el Departament de Salut corresponents als quatre nivells d’aquesta segona edició tinguin lloc entre gener i febrer del 2026.

El programa "Prescriu-te el català" va néixer el 2024 per garantir una comunicació efectiva entre els professionals sanitaris i els pacients, així com de promoure l’ús del català en l’entorn sanitari, un aspecte clau per oferir una atenció sanitària de qualitat i que garanteixi els drets lingüístics de les persones ateses al sistema sanitari públic.

La primera edició, que va finalitzar a finals de novembre de 2024, va comptar amb 2.700 places inicials, que es van veure desbordades per una demanda superior als 3.930 inscrits. En total, es van oferir 191 cursos, amb la participació de 42 docents, 6 coordinadores-docents i un equip reforçat amb 6 docents durant l’estiu.

El programa és també una actuació prevista al Pla per garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026, que es va crear com a resposta a la necessitat detectada d'ampliar el coneixement i ús del català en un sector essencial com el sanitari.