El 79% de participants superen l'examen de català que impulsa el Departament de Salut

El 79% de les 1.071 persones que han participat en les proves oficials de català per a professionals sanitaris que ha organitzat el Departament de Salut ha superat l'examen. Per nivells, el B1 ha registrat un 84% d'aprovats, el B2 un 76% i el C1 un 75%. Es tracta del primer cop que s'organitzen aquestes proves que s'emmarquen en el programa "Prescriu-te el català" del Govern per reforçar les competències lingüístiques entre els professionals de la salut. Els exàmens van fer-se a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Paral·lelament, aquesta setmana s'ha iniciat la segona edició del programa, que ha registrat 1.640 inscrits. La proposta ha incorporat el nivell A2 per a cobrir totes les necessitats formatives del sector.