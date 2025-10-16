El balanç de les protestes per Palestina: 15 detinguts pels aldarulls a Barcelona

Quinze detinguts, onze dels quals, menors d'edat. És el balanç provisional de l'actuació dels Mossos d'Esquadra pels aldarulls en el marc de la manifestació principal de la vaga general en solidaritat amb Palestina a Barcelona aquest dimecres a la tarda. La protesta multitudinària ha deixat enfrontaments amb la policia, que ha intervingut amb gas pebre, i desordres públics, sobretot, una vegada es va desconvocar la mobilització.
Alguns dels aldarulls s'han produït mentre la manifestació estava en marxa, però la majoria, al final. Els Mossos informen de danys a diversos establiments d'empreses dels Estats Units com Burger King o Starbucks pel llançament de pedres i objectes contundents, així com diversos contenidors cremats. També ha explicat que han fet ús "de manera puntual" de l'esprai de gas pebre i de la defensa per dispersar "grups de vàndals".
Durant la manifestació, hi ha hagut danys a establiments de menjar ràpid en almenys dos punts del recorregut, fets que han obligat a intervenir els Mossos per dispersar els autors d'aquests actes. Posteriorment, a l'arribada al Consolat d'Israel a Barcelona, on acabava la manifestació, la policia catalana explica que un grup nombrós de persones ha intentat arrancar les tanques de protecció que blindaven l'edifici i han fet llançaments de pedres a la línia policial. Els Mossos han restablert la situació dispersant els manifestants.
A les 20:00 hores, els organitzadors han desconvocat la manifestació i la majoria de participants han marxat, però grups nombrosos de persones s'han mantingut a la zona i han fet llançaments contra la línia policial. També han creuat i cremat contenidors, mentre que els Mossos han fet diverses maniobres de dispersió per restablir la normalitat al lloc, unes operacions que han arribat fins a l'avinguda Diagonal.
Una protesta a dos ritmes
La protesta feia conviure dos ritmes en un mateix carrer. A una banda del carrer Tarragona, on ha començat la mobilització, podia haver-hi un riu de manifestants protagonitzant un caminar tranquil, revestit de càntics contra la permissivitat europea davant el genocidi del poble palestí. I a l'altra banda del carrer, en el costat muntanya, podia veure's com s'apedregava un restaurant Burger King -una de les empreses assenyalades com a còmplice de l'estat israelià- i com se situaven al centre de la calçada contenidors en flames a mode de barricada, senyal inequívoc del nervi de la jornada.
Amb la manifestació allunyant-se del punt inicial, els punts de tensió s'han fet menys explícits i recurrents. El cert, però, és que quan hi havia algun moment de tensió amb els antiavalots dels Mossos, a més de les habituals càrregues amb la porra, s'ha ruixat els manifestants amb gas pebre de manera recurrent.