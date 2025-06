El continuisme s'imposa per la mínima al Col•legi d'Advocats de Barcelona

Els impulsors de la candidatura de Joan-Ramon Ramos tenien més bona percepció de la correlació de forces al Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) -o deien més la veritat- que els qui animaven la llista continuista de Cristina Vallejo, elegida aquest dijous per ser la nova degana de la institució després d'un recompte molt ajustat. La campanya s'ha fet curta a la llista alternativa i una mica llarga per a Vallejo, que ha jugat a fons els avantatges de ser l'aspirant oficialista, molt propera a l'exdegana Maria Eugènia Gay, avui tinent d'alcalde del PSC a Barcelona.

Amb prop del 90% escrutat, Vallejo assolia uns 2.900 vots, enfront els 2.700 de Joan-Ramon Ramos, capdavanter d'un equip alternatiu que ha comprovat els fruits de mesos de treball intens a peu de carrer i de despatx. Ni que sigui per la mínima, la llista oficial ha aconseguit elegir tots els seus candidats en una elecció que és de llista oberta.

Els resultats han estat, d'alguna manera, una sorpresa. En els ambients oficialistes es donava per descomptat que la llista oficialista seria reelegida de manera abrumadora. Però no era aquest el clima que es detectava en altres sectors de l'advocacia, on l'erosió de la gestió després de vuit anys de mandats sorgits de l'entorn de Gay també s'ha fet evident. La participació ha estat del 15,96% del cens, el que és un senyal de desmobilització del sector.