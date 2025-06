L'establishment es mobilitza per mantenir el control del Col·legi d'Advocats

Aquest dijous, els membres del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) elegiran un nou equip de govern, després del mandat de Jesús Sánchez. Fins a cinc candidatures competeixen pel deganat, però són dues les que apareixen com a favorites: la continuista que encapçala Cristina Vallejo, molt propera a l’anterior degana i actual segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay; i l’alternativa que lidera Joan-Ramon Ramos. L’elecció s'endevina incerta i tot indica que serà nit tancada quan es coneguin els resultats. Aquests dies la campanya està sent intensa i l’establishment es mostra molt actiu per assegurar que l’etapa de vuit anys Gay-Sánchez continuï.

Fonts col·legials qualifiquen de "continuista" la candidatura de Vallejo, que va entrar a la junta de govern de l’ICAB de la mà de Maria Eugènia Gay quan aquesta va guanyar les eleccions del 2017. Reelegida el 2021, va abandonar poc després el deganat al ser designada delegada del govern espanyol a Catalunya. Amb posterioritat va ser incorporada per Jaume Collboni a la seva llista per a les municipals. La seva sortida del Col·legi poc després de ser reescollida va ser vista amb incomoditat per molts sectors de l’entitat. El cognom Gay té molt de pes a la institució. Eugeni Gay va ser degà i després membre del Tribunal Constitucional.

Vallejo, que va ser responsable de Formació de l’ICAB quan era a la junta, la va abandonar el 2021 per ocupar un càrrec remunerat en la mateixa àrea, un fet que va despertar crítiques. Des de sectors crítics amb el nucli dur del Col·legi es considera que Vallejo manté “bones connexions” amb l’entorn del PSC. El número dos de la llista és Jorge Navarro, soci destacat del despatx de Pau Molins. Amb Vallejo hi són també Joaquim Clavaguera, exsecretari general de Justícia amb Junts -també va formar part de les llistes al Senat-, i Alexander Salvador, excap del grup d’advocats joves de l’ICAB. En l’entorn de Vallejo subratllen que són un equip "professional, amb experiència a la casa i preparat per governar".

Una candidatura per canviar el Col·legi

Joan-Ramon Ramos porta mesos trepitjant despatxos d’advocats. Als seus 63 anys, aquest jurista s’ha abocat a la campanya i ha reunit una llista on hi ha col·legiats de despatxos grans (com és PriceWaterhouseCoopers, al qual va estar vinculat vint anys), mitjans i petits. Pertany a la comissió econòmica del Barça, on ha estat un dels impulsors del futbol femení.

En el seu equip hi ha exponents de noves generacions de noms brillants de la casa, com Carmen del Castillo, filla de l’exdegà Luis del Castillo, o Víctor Antràs. Els suports a Ramos provenen d’un sentiment important en el sector que creu que l’activitat de l’ICAB ha tingut "poca rendibilitat" per als col·legiats, amb un excés d’actes socials i "turisme judicial". Es refereixen a viatges de membres de la junta a trobades internacionals que no han suposat un retorn als advocats.

Ramos defensa que el Col·legi "torni als col·legiats". La proximitat al PSC que molts atribueixen a la candidatura de Vallejo ha fet que el candidat hagi insistit en la necessitat que l'entitat resti al marge dels partits i "recuperi el prestigi". També cal apuntar que sectors catalanistes de l’advocacia, que van donar suport a la candidatura de Gonçal Oliveros fa quatre anys, s’han decantat en aquesta ocasió per Ramos.

En el programa destaquen algunes mesures que el candidat voldria aplicar en els seus primers cent dies, com congelar les quotes i assumir l’impacte de l’IPC el 2026, 400 beques de màster per joves, la gratuïtat de la formació obligatòria i la millora de la remuneració del torn d’ofici. Mesures que volen transmetre la idea de la candidatura de fer del Col·legi una cosa més propera als advocats. Un sentiment que pot xocar amb la realitat d’un sector que viu molt aliè a la vida col·legial, on s’ha fet fort un nucli dur que no està disposat a cedir el control.

El català en els programes

Totes dues candidatures defensen treballar per la plena normalització de la llengua. Però ho fan amb matisos diferents. Mentre que el programa de Ramos s'explicita que "promouran activament l'ús del català en l’activitat col·legial i el seu ús normalitzat davant dels jutjats i tribunals", en el programa de Vallejo es parla del català "en el món del dret" i es proposa que es treballi amb les facultats per impulsar-ne l'ús, així com una major presència del Dret Civil català en els plans de l'Escola Judicial.

Hi ha una tercera candidatura en pugna, la que encapçala Vanessa González, una advocada que ja forma part del paisatge de les eleccions col·legials. De posicions properes a la dreta espanyolista, Vanessa González ha fet un discurs molt crític contra els diversos governs col·legials i entre les seves propostes hi ha evitar tota subvenció a entitats com l’Observatori de Drets de les Persones o Òmnium Cultural. També es presenten a degà, sense candidatura completa, Josep Maria Paños i Joan Maria Xiol.