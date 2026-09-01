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El cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró ALBA Caterina Biscari, Medalles d'Or de la Generalitat

Societat

  • El cuiner Ferran Adrià, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 11:39
Actualitzat el 01 de setembre de 2026 a les 11:41

El Govern ha aprovat aquest dimarts atorgar la Medalla d'Or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la física i directora del Sincrotró ALBA Caterina Biscari. L'executiu vol reconèixer així amb la màxima distinció que dona la Generalitat dues trajectòries "extraordinàries" que han "projectat Catalunya al món" en els àmbits de la gastronomia, la innovació i la ciència. En el cas d'Adrià, el Govern destaca que ha "renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial", mentre Biscari "ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya". "Ferran Adrià i Caterina Biscari representen l'excel·lència, la innovació, el rigor i la voluntat de transmetre a la societat els fruits de la creativitat i de la recerca", apunta l'executiu.

 

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