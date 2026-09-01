El cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró ALBA Caterina Biscari, Medalles d'Or de la Generalitat

El Govern ha aprovat aquest dimarts atorgar la Medalla d'Or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la física i directora del Sincrotró ALBA Caterina Biscari. L'executiu vol reconèixer així amb la màxima distinció que dona la Generalitat dues trajectòries "extraordinàries" que han "projectat Catalunya al món" en els àmbits de la gastronomia, la innovació i la ciència. En el cas d'Adrià, el Govern destaca que ha "renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial", mentre Biscari "ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya". "Ferran Adrià i Caterina Biscari representen l'excel·lència, la innovació, el rigor i la voluntat de transmetre a la societat els fruits de la creativitat i de la recerca", apunta l'executiu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa destitució de la número dos de Niubó cronifica Educació com la pedra a la sabata del Govern Gerard Mira\r\n\r\n\r\n \r\n