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Retards de 15 minuts a l’R1 per una incidència entre el Clot i Badalona

Societat

  • L'R1 al Maresme, en paral·lel a la carretera N-II en un tram de circulació per via única -

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Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 09:03
Actualitzat el 01 de setembre de 2026 a les 09:05

La línia R1 registra retards d’uns 15 minuts per incidència tècnica a les instal·lacions entre les estacions Barcelona–el Clot i Badalona, segons ha informat Rodalies aquest dimarts al matí. La companyia ferroviària ha precisat que els trens “poden romandre aturats més temps de l’habitual” i això suposa un increment del temps del recorregut en aquest tram.

Per la seva part, des d’Adif s’ha informat que s’està treballant per resoldre aquesta afectació “com més aviat millor”. El gestor de la infraestructura ha concretat que el problema té a veure amb el sistema de senyalització a Sant Adrià de Besòs.

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