Retards de 15 minuts a l’R1 per una incidència entre el Clot i Badalona

La línia R1 registra retards d’uns 15 minuts per incidència tècnica a les instal·lacions entre les estacions Barcelona–el Clot i Badalona, segons ha informat Rodalies aquest dimarts al matí. La companyia ferroviària ha precisat que els trens “poden romandre aturats més temps de l’habitual” i això suposa un increment del temps del recorregut en aquest tram.\r\n\r\nPer la seva part, des d’Adif s’ha informat que s’està treballant per resoldre aquesta afectació “com més aviat millor”. El gestor de la infraestructura ha concretat que el problema té a veure amb el sistema de senyalització a Sant Adrià de Besòs.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCinc anys sense peatges: menys accidents i més trànsit a l'AP-7\r\n\r\n