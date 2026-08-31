El bisbe de Barbastre reprèn la «guerra» contra l'Opus

Ángel Pérez Pueyo és un home dur. Als seus 70 anys, l’edat no ha afeblit una força de caràcter que l’ha dut a protagonitzar un pols inèdit amb l’Opus Dei, l'organització fundada per Escrivá de Balaguer. Des de fa sis anys, el bisbe de Barbastre manté un plet amb l’Obra pel control del santuari de Torreciutat. Un expedient que s’ha creuat amb el conflicte viscut entre el papa Francesc i l'Obra, obligada a renovar els seus estatuts i a perdre el dret del seu cap (el prelat) al rang episcopal. Ara, Pérez Pueyo exigeix que l’Opus retorni a la vella ermita de Torreciutat l’estàtua de la Verge dels Àngels que fa 50 anys es va endur al seu nou santuari. Si no, renunciarà al càrrec.
El bisbe va exigir el control efectiu del santuari i va saber aprofitar la crisi entre el Papa i l’Opus per recuperar el poder al recinte, que s’ha convertit en un lloc de peregrinació massiva i una font rellevant d’ingressos. En aquests anys, Pérez Pueyo va sentir de prop el caliu de Francesc, que va arribar a enviar-li una nota manuscrita amb les paraules: “Ángel, no cedás”. El bisbe és també el que va continuar la particular croada de Barbastre contra les obres de la Franja.
Francesc va designar el degà del tribunal de la Rota, l’arquebisbe Alejandro Arellano, com a comissari pontifici per resoldre el litigi. L’home s’ho va prendre amb calma i, mentrestant, va morir el Papa. Des d’aleshores, sembla que el clima envers l’Opus ha baixat en tensió a la cambra pontifícia. Lleó XIV va tenir problemes amb l’Obra durant la seva etapa com a bisbe al Perú i continua a l’espera de la reforma dels estatuts de l’organització. Però ha fet de la cohesió interna a l’Església punt present en molts dels seus discursos.
Potser això ha fet que el comissari pontifici hagi observat la posició de l’Obra de manera més favorable. El cert és que la solució que sembla plantejada a Torreciutat buscaria una mena de terreny intermedi sense que ningú aparegués com a vençut. El bisbe reclamava ser ell qui designés el rector del santuari i la sortida proposada ha estat que així serà… Però entre una terna presentada per l’Obra, que també es comprometria a incrementar la quantitat que l’Opus transferiria a la diòcesi, que fins ara era simbòlica.
Un símbol molt preuat per l'Opus
L'estàtua de la Verge és molt important en l'imaginari de l'Obra. Els pares d'Escrivá de Balaguer van recórrer a la Mare de Déu de Torreciutat quan el fundador de la prelatura era un nen i va emmalaltir. Va ser a la pila baptismal de l'ermita on va ser batejat. La pila baptismal també és reclamada pel bisbe. Actualment es troba a la seu central de l'Opus a Roma.
El bisbe sembla ser conscient que aquest cop Roma no vol més problemes amb l’organització i que haurà de cedir pel que fa al domini sobre el santuari. Però ha decidit fer de la recuperació de la Verge la línia vermella. En un comunicat fet públic aquest dilluns, Pérez Pueyo referma la seva decisió d’exigir que l’estàtua mariana, que aquest dissabte serà, per un dia, a l’ermita amb motiu d’una romeria, resti en la vella església.
I adverteix als fidels en el seu comunicat: “Doneu per fet segur que el vostre pastor mai signaria aquest improbable espoli a la vostra dignitat. Posaria en aquest cas el meu càrrec a disposició per lleialtat del nostre poble”. Això és una patata calenta per al Papa, obligat ara a fer que l’Opus cedeixi en aquest punt o portar el bisbe a una situació insostenible en què hagi de renunciar, amb el cost que suposaria escenificar una victòria per a l’Obra que a molts -també a Roma- els pot semblar excessiva.