La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat aquest dilluns en roda de premsa que el detingut per l'incendi de Tiana està ingressat en un centre de salut mental. Així ho ha apuntat la titular de la cartera en ser preguntada per les novetats en la investigació. A hores d'ara, ha indicat, la persona està "ara mateix ingressada en un centre de salut mental i quan es recuperi tornarà a passar a disposició judicial".\r\n\r\nL'home va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra per la seva relació amb l’origen de l’incendi forestal, que hauria estat provocat i hauria afectat almenys 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana ja va anunciar dissabte a la tarda que es personarà en el procediment judicial contra el detingut.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'Ajuntament de Tiana es personarà contra el detingut per l'incendi Gerard Mira\r\n\r\n