29 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

El detingut per l'incendi de Tiana està ingressat en un centre de salut mental

Societat

  • Un helicòpter durant l'incendi forestal de Tiana -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juny de 2026 a les 14:42

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat aquest dilluns en roda de premsa que el detingut per l'incendi de Tiana està ingressat en un centre de salut mental. Així ho ha apuntat la titular de la cartera en ser preguntada per les novetats en la investigació. A hores d'ara, ha indicat, la persona està "ara mateix ingressada en un centre de salut mental i quan es recuperi tornarà a passar a disposició judicial".

L'home va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra per la seva relació amb l’origen de l’incendi forestal, que hauria estat provocat i hauria afectat almenys 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana ja va anunciar dissabte a la tarda que es personarà en el procediment judicial contra el detingut.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar