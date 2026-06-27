L'Ajuntament de Tiana es personarà contra el detingut per l'incendi

L'incendi que ha cremat 48 hectàrees a Tiana ha sacsejat els veïns del municipi. Mentre els Bombers continuen treballant per extingir les flames, que ja ha quedat controlat, l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per la seva presumpta relació amb l'origen del foc.
En un comunicat, el consistori ha justificat la decisió per “defensar els interessos del municipi” i “exigir que s’assumeixin totes les responsabilitats que corresponguin”. L’Ajuntament remarca que provocar un incendi és “un atac” al patrimoni natural, a la “seguretat” i a la protecció de l’entorn.
El consistori ha agraït la coordinació i la feina dels cossos d’emergències implicats en l’operatiu per extingir el foc i ha destacat la “coordinació institucional”. L’Ajuntament també ha volgut agrair als veïns la “responsabilitat i col·laboració”. També ha agraït la ràpida actuació dels bombers i els altres cossos implicats en la gestió forestal el president de la Generalitat, Salvador Illa, que també ha demanat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions de Protecció Civil i ha donat les gràcies als veïns afectats pels diferents confinaments que s’han demanat.
L'origen del foc
El foc va provocar una gran columna de fum que es podia observar des de diversos punts de l'àrea de Barcelona, com per exemple l'Observatori Fabra. L'avís es va produir a les 10:45 i l’incendi va començar a cremar una zona de barrancs. El cap de l’incendi cremava amb intensitat i avançava cap al Turó d'en Galceran. L’incendi va cremar l’olla i va arribar a carenar el turó, però va quedar frenat en una zona de vinyes properes a Alella, les quals exerceixen de tallafocs natural. La discontinuïtat que hi havia gràcies a aquesta vinya va permetre als Bombers d’ancorar el cap de l’incendi, aturar-ne la progressió i evitar que s’obrís cap al Parc de la Serralada Litoral.
Catorze dotacions terrestres es mantenen aquest dissabte al matí sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En un missatge a X, el consistori precisa que no es pot circular en vehicle, en bicicleta ni a peu per la zona, ja que els camins estan oberts exclusivament per a vehicles d'emergències. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club.