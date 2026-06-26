Un detingut per l'incendi de Tiana que ha obligat a confinar els veïns de quatre municipis

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per la seva relació amb l’origen de l’incendi forestal a la zona de l'abocador entre Tiana i Montgat, que hauria estat provocat, i que ha obligat a confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana. Prèviament, ja s’havia reclamat el confinament de la urbanització Colònia Bosc i de l’Alberg la Conreria. Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils demanant a la població que es confini a l'interior dels edificis, tanqui portes i finestres i que no circuli a l'exterior.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la ràpida actuació dels Bombers i la feina dels Mossos d’Esquadra. També ha demanat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions de Protecció Civil i ha donat les gràcies als veïns afectats pels diferents confinaments que s’han demanat.
El foc també ha obligat a tancar el poliesportiu i la piscina de Tiana i a cancel·lar el servei d'autobús, segons ha explicat l'Ajuntament de Tiana. L'incendi, que té diversos focus, crema vegetació de la serralada de Marina, on es troba la zona de deixalleria. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels Bombers de la Generalitat. Trànsit ha informat del tall de la B-500 entre Badalona i Mollet en ambdós sentits per les flames.
El foc ha provocat una gran columna de fum que es veu des de diversos punts de l'àrea de Barcelona, com per exemple l'Observatori Fabra. L'avís s'ha produït a les 10:45 i els Bombers hi treballen amb una vintena de dotacions terrestres i deu aèries, segons informen a través d'X. De moment, aquesta és la informació que se sap sobre l'incendi:
- On s'ha originat: entre Tiana i Montgat, a la zona de deixalleria a la serra de Marina.
- Municipis confinats: Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Martorelles (Vallès Oriental), Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental) i Tiana (Maresme).
- Dotacions: 26 terrestres i 10 aèries.
- Causes: els Mossos han detingut un home com a presumpte culpable.
El cos treballa en una àrea d'una seixantena d'hectàrees i prioritzen les descàrregues de mitjans aeris al flanc dret per ancorar-lo a una zona de vinyes. Segons dades provisionals d'Agents Rurals, les flames afecten una superfície aproximada de 25 hectàrees. Per aquest incendi s’han rebut més de 250 trucades al 112. Alguns usuaris a X han compartit imatges de la gran columna de fum: