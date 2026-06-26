Què sabem i què no sabem de l'incendi a Tiana?

Un incendi forestal a l'abocador entre Tiana i Montgat ha posat en alerta els veïns de la zona, obligant a confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana. Prèviament, ja s’havia reclamat el confinament de la urbanització Colònia Bosc i de l’Alberg la Conreria. De moment, des de Protecció Civil ja han enviat una alerta demanant a la població que es quedi dins de casa i els Bombers de la Generalitat treballen per controlar les flames. A hores d'ara, què sabem i què no de l'incendi forestal que colpeja Tiana?
El cos treballa en una àrea d'una seixantena d'hectàrees i les flames han carenat el turó. L'incendi ha tingut tres focus simultanis, segons indiquen. Els Bombers prioritzen les descàrregues de mitjans aeris, segons indiquen. Per aquest incendi s’han rebut més de 250 trucades al telèfon d'emergències. Segons indiquen els Agents Rurals, l'incendi forestal ja ha cremat 25 hectàrees, malgrat que aquestes dades són provisionals.
El foc ha provocat una gran columna de fum que es veu des de diversos punts de l'àrea de Barcelona, com per exemple l'Observatori Fabra. L'avís s'ha produït a les 10:45 i els Bombers hi treballen amb una vintena dotacions terrestres i sis aèries, segons informen a través d'X.
Un detingut per l'incendi
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha informat a través d'una publicació a les xarxes socials que els Mossos d'Esquadra han detingut una persona relacionada amb l'origen del foc. En aquest mateix missatge ha agraït la "ràpida actuació" del cos de Bombers de la Generalitat i de la policia catalana. En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també confirma que el foc de Tiana ha estat provocat.
El foc també ha obligat a tancar el poliesportiu i la piscina de Tiana i a cancel·lar el servei d'autobús, segons ha explicat l'Ajuntament de Tiana. L'incendi, que té diversos focus, crema vegetació de la serralada de Marina, on es troba la zona de deixalleria. Trànsit ha informat del tall de la B-500 entre Badalona i Mollet en ambdós sentits per les flames.