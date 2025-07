El Govern decreta un dia de dol oficial per les dues víctimes de l'incendi de la Segarra

El Govern ha decretat un dia de dol oficial per les dues víctimes mortals de l'incendi de la Segarra, que van morir dimarts a causa del foc. En un decret signat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'executiu vol traslladar el suport a les famílies de les dues persones mortes -un treballador i el propietari del terreny que l'intentava rescatar- i per això durant el dia 3 de juliol se suspendran tots els actes oficials i les banderes onejaran a mig pal als edificis i dependències de la Generalitat. Els Agents Rurals apunten que el foc es va originar per culpa d'una segadora, i seria un accident, tal com apunta la principal línia d'investigació. Ha afectat més de 6.500 hectàrees.