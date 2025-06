El matrimoni gai a Espanya, 20 anys després: «No permetrem que ens facin tornar al silenci»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat els 20 anys de l'aprovació del matrimoni gai a Espanya en un acte amb José Luis Rodríguez Zapatero, el president d'aleshores, i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. En l'actual context de creixement dels discursos d'odi, Sánchez ha aprofitat per denunciar aquests missatges que es disfressen de "llibertat d'expressió".

"Els drets no estan esculpits en pedra, com estem veient en molts altres països on s'estan revertint moltes de les conquestes assolides durant dècades. (...) Però aquest país ja va triar avançar i no permetrem que el facin tornar a l'armari, al silenci o a la por", ha asseverat Sánchez.

"Aquest país, el que fa vint anys va obrir una porta que ja no es tornarà a tancar, té molt clar de quin costat de la història vol estar. Que ho escoltin bé tant dins com fora. Aquí no es fa cap pas enrere, aquí s'avança i es mira sempre endavant. Aquí es viu, efectivament, amb orgull; orgull de país i orgull de la seva gent", ha conclòs el president espanyol.

Al seu torn, Zapatero ha dit que "la igualtat és l'únic destí de la democràcia" i ha aprofitat per recordar que l'any 2005, quan es va aprovar el matrimoni gai, una part de la societat "amb la hipocresia que la caracteritza" va insultar el govern espanyol. Es referia al PP i a l'extrema dreta, que van organitzar manifestacions en contra de la nova llei. "Em comparaven amb el diable", ha dit l'expresident.

Des que la llei va entrar en vigor, més de 75.000 parelles del mateix sexe s'han pogut casar. "Espanya va fer un salt històric", ha dit la ministra Redondo, que ha alertat que no hi ha "drets irreversibles". Ho ha dit en un moment en què les enquestes apunten que l'extrema dreta podria condicionar els futurs governs de l'Estat.