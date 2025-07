El Meteocat activa l'alerta per pluges durant tres dies: deu comarques afectades

Arriba un nou episodi de pluges que, si bé serà menys generalitzat, tindrà certa continuïtat durant bona part de la setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat una nova alerta per ruixats intensos que arranca aquest dilluns i que estarà present al país almenys fins a la matinada de dimecres.

El nivell d'alerta és d'u sobre sis, la qual cosa implica la caiguda de 20 litres d'aigua en només trenta minuts. En tot cas, en aquesta ocasió el Meteocat no adverteix de la possibilitat de fenòmens violents com els que es van produir la setmana passada. Així doncs, sembla que aquest episodi queda lluny de la intensitat del viscut fa tan sols uns dies.

Dilluns, deu comarques en alerta per pluges

L'alerta per pluges es posa en marxa a primera hora del vespre d'aquest dilluns i serà la part més generalitzada de l'episodi. A partir de les 20 hores i fins a la matinada de dimarts, l'avís per pluges intenses s'estén al Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, Osona, el Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡️ Dl. 02:00h - dt. 14:00h

➡️ Intensitat de precipitació > 20 mm en 30 mins

➡️ Grau de perill màxim: 🟡 1/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/5orqR9SyO2 — Meteocat (@meteocat) July 27, 2025

Dimarts, alerta de matinada

Dimarts l'alerta només es limita a la matinada. Des de llavors i fins a primera hora del matí, l'avís per precipitacions intenses se situa al litoral central: el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. Si bé durant la primera meitat del dia els ruixats es poden mantenir actius, perdran intensitat i faran desactivar momentàniament l'alerta.

Dimecres, última alerta

L'alerta es tanca dimecres, altre cop de matinada. El litoral central torna a ser el protagonista d'un avís que decau a primera hora del matí, sempre pendent d'actualitzacions del Meteocat. Així doncs, l'última alerta se situa al Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf.

Alertes per onatge i incendis

Més enllà de les pluges, el Meteocat també ha activat una alerta per fort onatge de cara a aquest dilluns. L'avís afecta el mar de l'Alt i el Baix Empordà amb unes onades que poden superar els dos metres i mig d'altura. El llindar d'avís és possible que se superi al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Per altra banda, els Agents Rurals han activat l'alerta per perill extrem d'incendi a 45 municipis del Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat, de la Ribera d'Ebre i de l'Alt Empordà. A més, han restringit per l'accés a dos espais naturals del sud del país, el de la Serra de Cardó-Boix i a les Muntanyes de Tivissa-Vandellós; i a altres dos del nord, al Cap de Creus i a la Serra de l'Albera.