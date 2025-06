El Meteocat activa l'avís de perill màxim i alt a quatre comarques per pedregades, esclafits i tornados

El temporal ja va ser protagonista de la revetlla al nord del país i per Sant Joan continua amb la mateixa línia. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís de perill màxim, de grau sis sobre sis, per temps violent a una comarca i de perill alt a tres més. L'alerta afecta principalment la Cerdanya, així com el Berguedà, el Solsonès i l'Alt Urgell.

⚠El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP)⚠



➡ Dt. 16:32 - 18:32 h.



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màxim: 🔴 6/6 pic.twitter.com/bLQ99RDNbt — Meteocat (@meteocat) June 24, 2025

Concretament, entre les 16:32 hores i les 18:32 hores d'aquest dimarts, s'espera que descarreguin pedregades de més de dos centímetres de diàmetre, acompanyades de ratxes de vent superiors als 25 metres per segon, esclafits, tornados i mànegues. Per això, convé extremar les precaucions i evitar dur a terme activitats a l'aire lliure i desplaçaments no essencials.