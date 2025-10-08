El Meteocat activa l'avís de perill per pluges a 22 comarques amb la dana Alice a prop

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha enviat un avís per perill de pluges a 22 comarques catalanes per a aquest dijous, 9 d'octubre. Segons l'última actualització, la previsió és que les precipitacions afectin dues comarques de les Terres de l'Ebre, la majoria de la demarcació de Tarragona, tota la província de Barcelona, la Catalunya central i una de Girona. Els xàfecs començaran cap a les 2 h de la matinada i pararien cap a les 20 h del vespre.
Aquestes pluges arribaran alhora que una dana, anomenada Alice, s'aproparà als Països Catalans. Segons ha alertat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), en especial podria afectar el País Valencià i les Illes Balears. En aquest sentit, el Meteocat no ha alertat d'aquest temporal, però sí que ha emès un avís per aiguats en 22 comarques del país.
Concretament, pel que fa al sud del país, les comarques afectades són el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès. A la demarcació de Barcelona, són el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i l'Oriental i el Maresme. Quant a la Catalunya central, l'Anoia, el Bages, el Solsonès, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i Osona. Pel que fa a Girona, l'única comarca afectada és, fins al moment, la Selva.
Segons el Meteocat, el perill màxim és de dos sobre sis i la intensitat de les pluges serà de més de 20 mm en 30 minuts. A més, s'espera que els xàfecs puguin anar acompanyats localment de tempesta.
Com evolucionaran les pluges?
Des de la matinada fins a les 8 h del matí, les primeres gotes començaran a caure al sud de Catalunya: al Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Entre les 8 i les 14 h del migdia, pujarà cap a la resta de comarques de Tarragona (Alt Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès) i també cap a Barcelona (Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme).
Des del migdia fins a les 20 h de la tarda, les precipitacions continuaran a la demarcació de Tarragona i la de Barcelona, i s'hi sumarà la Catalunya central (Anoia, Bages, Solsonès, Berguedà, Lluçanès, Moianès i Osona) i la Selva. Finalment, al final del dia, l'aigua tornarà cap al sud i afectarà de nou les dues comarques de les Terres de l'Ebre (Montsià i Baix Ebre) i el litoral català, gairebé fins a Barcelona (Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat.