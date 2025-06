El Meteocat activa un avís per temps violent a quatre comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent entre les 17.20 i les 19:20 a quatre comarques. L'avís, és per la possibilitat que caigui pedra de diàmetre amb un diàmetre superior als 2 cm i hi hagi ratxes de vent que puguin superar els 25 m/s, a banda d'esclafits, tornados o mànegues.

L'avís és de màxima intensitat (6/6 en l'escala de Meteocat) a la Noguera i el Pla d'Urgell. I de perill alt al Pallars Jussà i el Solsonès. Hi ha previstos ruixats intensos en aquestes zones tant aquesta tarda com dissabte.