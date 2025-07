El Meteocat alerta de la pluja d'aquesta tarda

Protecció Civil manté per aquest diumenge l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a la tarda sobretot en comarques gironines. Les comarques gironines i algunes de Barcelona que es preveu que quedin més afectades són el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona. Les tempestes intenses també poden afectar a punts del Baix Llobregat, Bages i el Maresme.

Per aquesta raó el Meteocat ja va alertar el divendres del grau de perillositat, que actualment se situa en 4/6. Des del Servei preveuen que puguin haver-hi xàfecs que superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts des del migdia fins a la nit.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dg. 14:00 a dt. 08:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx: 🟠 4/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/AayKbC9WBv — Meteocat (@meteocat) July 6, 2025

Després que les tempestes d'aquest dissabte vagin estat molt irregular a tot el país i hagin deixat màximes precipitacions a la Selva, el Ripollès, la Garrotxa o el Pla de l'Estany. Les pluges més intenses s'han registrat a Anglès, amb 123 litres per metre quadrat, i a Ulldeter on en van caure 70.

Els Bombers de la Generalitat van rebre 80 avisos durant la tarda d'aquest dissabte, 37 a la regió d'emergències de Girona i 20 a Centre. Els Bombers van haver d'actuar pels efectes del temporal de vents que acompanyaven els ruixats i que van afectar arbres, elements de façana o de cablejat. També es va revisar un edifici abandonat a Flaçà (Gironès) on va cedir la coberta. Els Bombers van comprovar que no hi hagués cap persona a l'interior.