El SEM atén 817 persones durant la primera onada de calor que s'ha allargat una setmana

Els darrers dies s'han patit altes temperatures, les quals han trencat records en diferents localitats del territori i s'ha corroborat com el juny més càlid de la història. El Meteocat ha confirmat un rècord absolutament extraordinari: una anomalia de 4 graus per sobre de la mitjana del 1991-2020. Festival de superacions de 40 graus, rècord absolut de nits tòrrides i 30 dies seguits amb mínimes tropicals han marcat un mes excepcionalment calorós.

La nit de divendres, l'última emmarcada en l'onada de calor, les temperatures han superat el llindar de risc a l'Alt Empordà en poblacions com Portbou, amb 27,7 graus; Cabanes, amb 26,7; Roses, amb 25,2; i Sant Pere Pescador amb 23,1. Les temperatures també s'han enfilat fins als 27,1 graus a Barcelona.

Donades aquestes circumstàncies, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 817 persones afectades per les altes temperatures en el marc de la primera onada de calor d'aquest estiu i que s'ha allargat una setmana.

De totes les atencions fetes per part del SEM relacionades amb les altes temperatures, un 54% han necessitat el trasllat a un centre sanitari, mentre que la resta han estat ateses pel 061. Del total de persones que s'ha hagut de socórrer, 54% dels afectats han estat dones i un 46% homes.

Justament aquest dissabte, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per calor intensa amb temperatures que han superat les habituals tant de dia com de nit. Les comarques més afectades per la calor han estat les de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central i Girona. De nit i matinada, gairebé tot el Litoral i Prelitoral han registrat temperatures nocturnes elevades.

Pluja contra la calor

Després de l'episodi de calor intensa, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les temperatures es normalitzin pel pas d'un front fred amb precipitacions intenses arreu del territori. Unes precipitacions que ha fet que aquest matí de dissabte, el Meteocat hagi augmentat del nivell de perillositat per la intensitat de pluja per aquest dissabte. L'avís d'ahir era de 3/6 i ara ja se situa en 5/6 en el grau de perillositat. L'alerta màxima per xàfecs se sosté durant tot el dissabte en què es calcula que a la tarda plourà de valent.

Per altra banda, Protecció Civil ja ha demanat extremar precaucions i minimitzar desplaçaments davant la previsió de pluges intenses arreu del territori aquesta tarda, sobretot a la Catalunya Central. També es demana evitar les activitats al medi natural.