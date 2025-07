Actualització del Meteocat: màxim grau de perillositat per pluja

El Meteocat ha alertat aquest matí de l'augment del nivell de perillositat per la intensitat de pluja per aquest dissabte. L'avís d'ahir era de 3/6 i ara ja se situa en 5/6 en el grau de perillositat. L'alerta màxima per xàfecs se sosté durant tot el dissabte en què es calcula que a la tarda plourà de valent. Pel que fa al diumenge es manté l'alerta d'ahir i se sosté en el 3/6 pel que fa a la perillositat.

Això vol dir que durant una gran part del cap de setmana, concretament, del dissabte a les 14 hores fins al diumenge a les 20 h, Catalunya estarà sotmesa a uns riscos elevats per tempesta. Això són bones notícies per qui esperava un cap de setmana amb menys calor, però males notícies per qui no volia uns dies festius passats per aigua.

Les comarques afectades i alertades amb la màxima perillositat per pluja són el Berguedà, Osona i Bages. També hi ha diverses comarques de la Catalunya central i de Ponent amb alerta elevada. Tot això es rebaixaran un cop se superin les 18 hores de la tarda, ja que la tempesta es desplaçarà cap al sud. Per aleshores, a partir de les sis de la tarda les majors precipitacions es veuran en l'interior i sud del país, amb especial força a la comarca del Baix Camp. Es calcula que les presentacions poden rondar els 40 mm en 30 minuts.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Ds. 14:00 h a dg. 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim 🔴 5/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/25lPQac42l — Meteocat (@meteocat) July 5, 2025

Pel que fa a diumenge, arriba un canvi d'escenari. Les pluges ja tindran menor pes en el mapa del país i, a més, canvien d'ubicació. L'alerta per ruixats de l'últim dia del cap de setmana s'instal·la a les comarques de Girona durant les hores centrals del dia. La intensitat dels xàfecs serà més gran a l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès, tenyides de color taronja.