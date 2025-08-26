El Meteocat anuncia dos dies de pluges: 30 comarques en alerta i nivell taronja

Arriba un nou episodi de pluges i tempestes generalitzades al país. És per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de la pluja que s'allargarà durant dos dies amb un total de trenta comarques afectades, algunes d'elles en nivell taronja de perillositat. Davant la previsió, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per fer front a possibles inundacions.
L'avís es posa en marxa aquest dimecres a primera hora de la tarda i s'allarga fins dijous a primera hora del vespre. El perill màxim a Catalunya és de tres sobre sis, cosa que implica la caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. Segons apunta el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.
Alerta de pluges per dimecres
Els ruixats comencen especialment a la meitat oest del país. A partir de dimecres a les 14 hores, l'alerta s'activa al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça en nivell taronja; i a la Terra Alta, el Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell, la Cerdanya i la Vall d'Aran en nivell groc.
Ara bé, de cara al vespre, els ruixats s'intensifiquen, es mantenen en aquestes comarques i s'estenen a d'altres properes. Així doncs, a partir de les 20 hores i fins a la matinada, l'alerta és taronja al Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya, a més de les altres tres comarques que ja s'hi trobaven. El Berguedà, el Ripollès, la Segarra, l'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre s'incorporen al nivell groc.
Alerta de pluges per dijous
De cara a dijous, canvi radical de l'alerta. Les pluges abandonen la meitat oest i se situen a l'altra banda. Des de primera hora del matí i fins a les 12 hores, l'avís per ruixats s'activa al Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa.
Però amb l'arribada del migdia i fins al vespre, les pluges s'intensifiquen i també ho fa l'alerta. El nivell taronja afecta el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva, mentre que el nivell groc es queda a l'Alt Penedès, el Barcelonès, el Maresme, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Moianès.
Caiguda de temperatures
El canvi de temps també deixa una altra conseqüència: la baixada de les temperatures. Serà dijous quan els termòmetres baixen en picat, una tendència que es mantindrà durant la resta de la setmana, amb un ambient fresc inusual per l'època de l'any. Sembla que queda lluny l'onada de calor d'onze dies en què diversos municipis del país van superar els 40 graus.
El nou escenari de pluges es produirà tot just dies després que en finalitzi un altre. Cal recordar que aquest diumenge Protecció Civil va activar el pla Inuncat davant el risc d'inundacions. Les pluges van ser intenses a punts del nord del país, amb acumulacions importants d'aigua al nord del país, però l'episodi es va tancar sense incidències malgrat alguna calamarsada puntual.