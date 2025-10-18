El Meteocat emet avisos per la intensitat de pluja d'aquest dissabte

Les pluges no abandonen Catalunya i tampoc ho fan els avisos del Meteocat per la previsió de la intensitat dels xàfecs. Durant aquest dissabte es preveuen pluges locals i de distribució irregular, que en alguns casos aniran acompanyades de tempesta.
Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya ha tenyit de groc una bona part del litoral i prelitoral català. S'espera que caiguin més de 20 litres per metre quadrat en qüestió de 30 minuts durant la franja del migdia i vespre, concretament, de les 14 hores fins a les 20 hores.
El Meteocat ha situat en un grau de perillositat mínim, però amb alertes al Priorat, Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, els Vallès Occidental, Barcelona, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva.
La resta del país, especialment les Terres de Ponent i l'Aran tindran més tranquil·litat, tot i que en algun moment pot aparèixer algun núvol procedent dels xàfecs del prelitoral i litoral. Amb la pluja també remuntaran una mica els termòmetres.
El diumenge: pluja sense alertes
El diumenge no es manté l'alerta, però sí els cels ennuvolats. Fins a les primeres hores del matí hi haurà intervals de núvols baixos a molts punts del país, sobretot al litoral, prelitoral i depressió Central, que deixaran el cel molt ennuvolat i que s'aniran trencant amb el pas les hores.
A la tarda arribaran núvols alts i mitjans d'oest a est que deixaran el cel molt ennuvolat, sobretot a la meitat oest. A més, són probables alguns ruixats febles i dispersos a punts del sector central del litoral i prelitoral i al terç oest, especialment al final del dia.