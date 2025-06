El Meteocat emet un avís per temps violent a quatre comarques durant la tarda de dilluns

L'onada de calor que acompanya Catalunya des de dissabte i fins dimarts no ha estat exempta de ruixats. Afecten una part del nord del país, i són de tal intensitat que el Meteocat ha activat un avís a la tarda de dilluns per temps violent a quatre comarques que s'allargarà de les 15:32 fins a les 17:32.

Les quatre comarques afectades són la Cerdanya, el Berguedà, el Lluçanès i el Ripollès. Precisament aquesta última és la més afectada i l'avís és de 6/6, el màxim, en l'escala del Meteocat. Hi ha la possibilitat que caigui pedra de diàmetre superior als 2 cm, ratxes de vent superiors 25 m/s, esclafits, tornados o mànegues. A les altres tres comarques l'avís és d'escala 4/6.

El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP)



Dl. 15:32 h - 17:32 h.



Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



Grau de perill màx. 🔴 6/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/L9IAWGNd18 — Meteocat (@meteocat) June 30, 2025

Malgrat que l'avís dura fins a mitja tarda, els ruixats s'allargaran fins al vespre. Ara bé, la seva intensitat disminuirà. De cara a dimarts, l'últim dia de l'onada de calor, torna a haver-hi ruixats previstos a la tarda, localment aniran acompanyats de tempesta, però haurien de ser més lleus que avui.

Activat el pla INUNCAT

A més, s'ha activat en alerta el pla INUNCAT després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès un avís d’observació de superació del llindar de 40 l/m2 en 30 minuts. Es demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’exterior i en zones inundables

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un comunicat de situació meteorològica de perill, per un avís d'observació de superació de llindar d'intensitat de pluja (més de 40 l/m2 en 30 minuts) per a les comarques del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès. Amb la superació del llindar correspon posar en Alerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).

Recomanacions del Meteocat

El Meteocat recomana evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables com rieres, torrents o passos subterranis, ja que poden omplir-se ràpidament d’aigua. És preferible estar en espais tancats i evitar activitats a l'aire lliure. També cal allunyar-se de lleres i ponts, i no aparcar vehicles en aquests indrets.

A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.