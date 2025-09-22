Després del fort episodi de pluges de diumenge, dimarts la situació amb els ruixats millora a la majoria del país, però el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté vuit comarques en alerta. L'avís, de baixa escala, és per intensitat de pluja.
Així, les comarques afectades són: Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva i Gironès. Durant les hores centrals de dimarts -de 12:00 a 18:00- l'avís afectarà a totes les comarques, però de cara al final del dia -de 18:00 a 00:00- l'alerta baixarà fins al Garraf, Baix Llobregat, i es mantindrà al Barcelonès. En tot moment, l'avís serà de perill moderat (1/6 a l'escala del Meteocat).
Ara bé, en la línia de dilluns, dimarts el temps millorarà. Al matí, el cel serà assolellat a gran part del país i a la tarda els ruixats afectaran el nord-est del país, amb més afectació a les comarques del litoral en alerta que no pas a les de més amunt.
Recomanacions del Meteocat
A les comarques sota avís, el Meteocat recomana evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables com rieres, torrents o passos subterranis, ja que poden omplir-se ràpidament d’aigua. És preferible estar en espais tancats i evitar activitats a l'aire lliure. També cal allunyar-se de lleres i ponts, i no aparcar vehicles en aquests indrets.
A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.