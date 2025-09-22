Mataró activa un macrodispositiu policial per desallotjar un centenar de persones d'un càmping il·legal

Els cossos de seguretat estan duent a terme un macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un campament il·legal de Mataró. El dispositiu, que compta amb més de 300 agents i la col·laboració de la Policia Local de Mataró, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i personal municipal, es troba en marxa des d'aquest dilluns al matí. L'objectiu és desallotjar un càmping il·legal que hi ha en uns terrenys rústics de la carretera que connecta de Mataró a Llavaneres.
El dispositiu ha estat ordenat pel Jutjat d'instrucció del contenciós administratiu número 1 de Barcelona després que, segons informen els Mossos, l'Ajuntament de Mataró sol·licités el desallotjament del campament per un alt risc d'incendi a la zona. Els cossos policials han activat 13 equips d'inspecció simultanis que, acompanyats de Policia Local, duen a terme la identificació de les estructures que tenen perill d'incendiar-se i les connexions fraudulentes de llum.
La Companyia Nayla BNS, en el punt de mira
El desallotjament arriba després que, aquest mes d'agost, el consistori aprovés un decret per clausurar els terrenys, en el qual demanava l'autorització judicial per executar-ho davant la passivitat de l'empresa llogatera de l'espai, a qui ja se li havia demanat prèviament que desmantellés voluntàriament l’assentament. Els terrenys són propietat de la Immobiliària Mar, que els té arrendats a dos germans que utilitzarien la companyia Nayla BNS per, presumptament, rellogar l'espai en petites parcel·les i explotar-lo de manera irregular.
Fonts policials constaten que, en aquests terrenys d'unes 15 hectàrees distribuïdes en una dotzena de finques i subdividides en 160 parcel·les, hi viuen 85 persones empadronades i n'hi hauria 44 en tràmit d’empadronament, a més d’un nombre indefinit que també hi estaria pernoctant. Es calcula alguns dels habitatges serien segones residències equipades amb piscines i barbacoes, mentre que la majoria dels veïns del campament serien persones en situació de vulnerabilitat, que reben sobre el terreny atenció d'equips de Benestar Social i Creu Roja.
En paral·lel al macrodispositiu de desallotjament i en el marc d'una investigació sobre els responsables de la gestió de les parcel·les, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i la Divisió de Medi Ambient estan duent a terme un dispositiu sota secret d'actuacions. Els cossos policials han realitzat entrades a dos domicilis i un local a Mataró, i a dos domicilis del campament desallotjat.