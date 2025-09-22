Toc d'atenció del Síndic a un hospital per vulnerar el dret a ser atès en català

El Síndic de Greuges ha rebut la queixa d'una usuària de l'Hospital Dos de Maig de Barcelona que no es va poder expressar en català perquè un metge especialista no l'entenia i va haver de parlar en castellà per a poder-s'hi comunicar. La síndica ha recordat a l'hospital "el dret dels pacients a ser atesos en català i l'especial importància que aquest dret no es vulneri en un àmbit tan sensible com la salut".
La síndica assegura que el Departament de Salut ha manifestat la voluntat d'aconseguir que aquest professional adquireixi els coneixements necessaris de llengua catalana i farà un "seguiment exhaustiu" per assegurar que faci el curs pertinent. La síndica, a més, demana a l'hospital que enviï una carta de disculpa a la pacient.
La síndica recorda que per garantir que els pacients puguin ser atesos en català "cal que l'administració ofereixi els mitjans perquè tots els professionals de la salut estiguin capacitats per atendre a pacients catalanoparlants". A més, explica, "ha d'assegurar-se que els professionals que han utilitzat aquests mitjans acaben adquirint realment la capacitat per entendre la llengua catalana".
La institució recomana que es tingui en compte que s'han de garantir els drets lingüístics dels pacients quan es planifiqui la cobertura dels serveis. A més, proposen que, de manera temporal, es podria preveure, per exemple, que algun membre catalanoparlant del personal de suport acompanyés els facultatius que encara no entenen el català.
El català pateix a la salut
L'atenció en català al sistema de salut del país és un dret dels pacients teòricament garantit, però només cal anar un dia al metge per comprovar que difícilment és una realitat. Les dades recents del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya són molt clares: el 47,8% dels sanitaris no fan servir el català habitualment, el 30,9% no saben parlar-lo i el 13% directament no l'entenen. L'ús de la llengua decreix en les generacions més joves de professionals, mentre que hi ha una generació de metges catalanoparlants cada cop més a prop de la jubilació.
Cal recordar que encara ara és possible treballar a la sanitat pública sense parlar català. Arran de la pandèmia de la Covid, la Conselleria de Salut es va veure obligada a contractar de manera temporal sanitaris de fora de Catalunya sense el requisit de saber català. Ara bé, si es volen estabilitzar, en principi han de tenir el nivell C1 de català.