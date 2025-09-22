Conformisme i resignació dels usuaris en el primer dia d'afectacions pel tall a l'R2 Sud

El nou tall de l'R2 Sud a l'estació de Gavà ja és una realitat. Des d'aquest dilluns, i fins diumenge 28 de setembre, el servei de Rodalies entre Sitges i Gavà queda interromput per les obres a l'estació de Castelldefels.
Les millores de l’estació són a càrrec d’Adif, que vol reordenar l'esquema de les vies per facilitar la convivència entre els trens de Rodalies i els de mig i llarg recorregut que no fan parada al municipi. D’afegit, també es construirà un nou pas inferior per creuar les andanes i millorar l'accessibilitat a l’estació de Castelldefels.
L'afectació ha obligat Renfe a desplegar un Pla Alternatiu de Transport dotat de 55 autobusos que ofereixen 41.000 places diàries per suplir el tall a l'R2 i les línies regionals de la costa. Des de primera hora del matí, l'estació de Gavà ha estat el punt d'arribada dels busos provinents de Sitges, el Garraf i Castelldefels. El servei alternatiu, que funciona amb força fluïdesa, transporta als passatgers fins al carrer de Barcelona, just davant del pas soterrat per accedir a l'estació de tren de Gavà i agafar el tren cap a Barcelona.
"La setmana es farà molt llarga”
Anna, afectada pel tall de Rodalies
Segons l'ACN, tot i lamentar la “incomoditat” i el temps perdut, els usuaris fan una valoració positiva del desplegament del servei dels bussos alternatius. “La nova aventura ha començat força bé, però segur que la setmana es farà molt llarga”, explica l’Anna, usuària de Rodalies, que afegeix que, “tot i haver-me llevat més d'hora, sembla que arribaré tard a la feina”.
El vaivé de busos a l’estació de Gavà ha estat continu durant tot el matí, i s'han produït alguns moments d’embús de circulació entre les 7 i les 8, quan els vehicles s’aturaven per deixar baixar als passatgers i, uns metres més endavant, ho feien per recollir els que anaven en direcció contrària.
“Pensava que aniria pitjor”
Carme, usuària de Rodalies
Un equip d’informadors s'ha distribuït davant de l’estació i al llarg del carrer de Barcelona, on arriben i surten els autobusos, per informar els viatgers durant unes primeres hores frenètiques. “Pensava que aniria pitjor”, comenta la Carme, “la veritat és que els busos han anat bé i tot ha estat força ràpid”, afegeix.
La majoria dels viatgers consultats, coneixedors del tall, s’han llevat més d’hora per arribar puntuals a la feina, però a alguns els hi ha agafat per sorpresa. L'Arnau, per exemple, diu que no n’estava assabentat i que se n'ha adonat quan “a Sant Vicenç de Calders els han informat que haurien de baixar a Sitges per agafar un bus fins a Gavà”. “Hem arribat a l'estació a les 6:15, però hem hagut d'esperar més de mitja hora per agafar el tren que ens ha deixat a Sitges i allà hem agafat el bus”, explica.
Una setmana d'afectacions
Està previst que el tall duri fins al diumenge 28, quan es faran proves amb un tren sense passatgers a les vies, amb la previsió que el pròxim dilluns 29 de setembre pugui restablir-se el servei habitual a Rodalies i els regionals procedents del sud.
Està previst que les vies 1 i 6 es destinin als trens que circulin (amb parada o sense) per aquesta estació, les vies 2 i 4 seran per als combois amb origen o destinació Castelldefels i la via 3 es reservarà a l'estacionament de maquinària de manteniment. A principis del 2026, però, hi haurà una nova interrupció a la zona. Renfe ha avisat que el tall, que no té data d’inici i servirà per fer obres als Túnels del Garraf, durarà al voltant de tres mesos.