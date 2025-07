El Meteocat posa data al canvi de temps: així es notarà

L'estiu és mogut a Catalunya i amb l'entrada de la pròxima setmana es dibuixa un canvi de temps. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha explicat que dimarts es mantindrà l'ambient anticiclònic, però que de cara a dimecres hi haurà dues conseqüències: pluges i baixada de la temperatura.

Així, una de bona i una de dolenta. Els termòmetres aniran cap avall i això donarà una mica de tranquil·litat a la calor dels últims dies, però els ruixats boicotejaran les vacances de més d'una persona. Per altra banda, però, bones notícies per als embassaments, que ja havien anat cap amunt amb un episodi insòlit de pluges fa tot just una setmana.

Dimarts tindrem un ambient anticiclònic a l'espera de dimecres, quan podrem tenir un nou canvi de temps juntament amb una baixada de la temperatura. pic.twitter.com/D7Yvm47mes — Meteocat (@meteocat) July 20, 2025

Què en sabem d'aquest canvi de temps, més enllà de la data? Doncs, de moment, el Meteocat apunta que les pluges arribaran dimecres i afectaran primerament la meitat nord del país, amb possibles tempestes a punts de més al nord. De cara a dijous, les pluges es mantindran a les mateixes zones del país, però amb menor intensitat i amb menys tempestes.

Després d'un episodi de pluges insòlit al juliol

El juliol és el mes que plou menys. De fet, a litoral i prelitoral la mitjana se situa al voltant dels 30-40 litres. Només amb aquesta dada ja sorprèn l'insòlit episodi de pluja del passat dissabte 12 de juliol. Més enllà de l'Alt Pirineu, a la majoria de les comarques del país va deixar registres entre els 30 i els 150 litres, un fet que a banda de provocar problemes d'inundacions en algunes comarques, ha suposat rebaixar de cop el risc d'incendi i estabilitzar les reserves als embassaments en una època en què acostumen a baixar en picat.

L'episodi va ser excepcional. No es van tractar de les típiques tempestes de tarda que en un municipi poden deixar molta aigua i a pocs quilòmetres no caure ni una gota. Va ploure a pràcticament tot el país i les quantitats van ser abundants en moltes zones. De fet, segons el Meteocat, no hi ha precedents en 30 anys d'una situació semblant. El 2011 sí que van ploure fins a 100 litres -però molt concentrat a les comarques gironines- i quatre anys més tard, de manera més general, però amb quantitats menors.

Un juliol amb un excepcional episodi de mànegues marines

També va ser insòlita la formació de fins a sis mànegues marines. Concretament, una al límit entre el Montsià i el Baix Maestrat, al nord del País Valencià, i la resta entre el Baix Penedès i el Garraf, just la zona on les precipitacions van ser més abundants. “Un episodi múltiple d’aquestes característiques al juliol és excepcional i podria estar relacionat amb les condicions meteorològiques i la temperatura del mar, més pròpies de l’agost”, assegura Oriol Rodríguez, expert del Meteocat en mànegues, tornados i esclafits.

Totes es van mantenir dins del mar, a més de 5 quilòmetres de la costa, i no van provocar danys. En general, la temporada de trombes marines se situa entre l'agost i el novembre, amb una mitjana de 15 o 20 anuals. Segons les dades de l'equip de teledetecció del Servei Meteorològic, la majoria desapareixen a l'aigua, però fins a un 15% acaben tocant terra i poden generar afectacions.