Societat

El metro i el bus de Barcelona baten rècords històrics el 2025 i superen els 709 milions de viatgers, segons l'INE

Publicat el 10 de febrer de 2026 a les 12:32
Actualitzat el 10 de febrer de 2026 a les 12:33

El metro i el bus de Barcelona van batre rècords històrics el 2025 i van superar els 709 milions de viatgers en conjunt. Segons l'estadística de Transport de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en concret el metro va transportar més de 479 milions de persones (+2,4% anual) i el bus més de 229 milions (+0,3% anual). Així, confirmen els màxims que ja va anticipar l'operadora, TMB, fa unes setmanes, tot i que les xifres varien sensiblement per l'ús de mètodes diferents en el càlcul. Pel que fa als autobusos interurbans del conjunt de Catalunya, van transportar més de 335 milions de passatgers i també van registrar màxims, ja que van augmentar en un 1,3% el rècord que fins ara tenia l'any passat (331 milions de viatgers).

