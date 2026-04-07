El Parlament accelerarà el canvi de la llei de l'eutanàsia després del cas Noelia

El ple del Parlament de Catalunya, que se celebrarà del 14 al 16 d'abril, votarà si tramita per la via exprés de la lectura única una proposta de reforma de la llei de l'eutanàsia que s'ha d'enviar al Congrés, per reduir terminis davant de recursos judicials, com han explicat aquest dimarts fonts de la Mesa del Parlament. La intenció dels grups proposants -PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP- és evitar situacions com la de la Noèlia, que ha estat dos anys amb litigis judicials abans de rebre la mort assistida. Si el Ple accepta tramitar per lectura única aquesta proposició de llei, el debat final es podria fer en una pròxima sessió plenària. La Junta de Portaveus ha pres aquesta decisió després que la portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, avancés a finals de març que parlaria amb la resta de grups signants per veure si la proposta es podia portar a l'abril al Ple, com ha acabat passant.\r\n