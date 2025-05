El PP amenaça de rebentar la Conferència de Presidents a Barcelona

La reunió preparatòria de la Conferència de Presidents de Barcelona del 6 de juny ha acabat sense acord en l'ordre del dia. Després de tres hores i mitja de debat, les desavinences entre les comunitats governades pel PP, d'una banda, i l'executiu, els governs socialistes, el País Basc i Canàries, de l'altra, han derivat en una votació on una majoria d'11 vots contra set ha rebutjat el plantejament que havia proposat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

L'executiu espanyol sosté que la reunió se celebrarà igualment, i les comunitats del PP consideren que tot plegat és "una presa de pèl" i insisteixen que el reglament els permet incloure noves qüestions a la cimera. Un cop acabada la reunió, el ministre de Política Territorial ha lamentat l'actitud de les comunitats populars, a qui ha acusat d'assistir a la trobada amb una posició prefixada des de Génova. "Avui veníem a aquest comitè preparatori per fer una proposta constructiva", ha dit, "i era una oportunitat magnífica d'aconseguir el consens renunciant a postulats maximalistes".

A priori, l'executiu espanyol plantejava una Conferència amb dos punts de l'ordre del dia: l'accés a l'habitatge, i la formació professional i universitària. Però al llarg d'aquest dimecres, després d'escoltar les propostes del PP, el ministre ha accedit a incorporar altres punts.

Així, segons Torres, finalment el govern espanyol s'ha avingut a parlar de polítiques d'habitatge –a proposta de Catalunya-, adquisició d'habitatge per part d'extracomunitaris –com demanava Canàries-, i el fenomen de l'"ocupació", com demanaven totes les comunitats del PP. També ha accedit a incloure en el segon punt altres propostes del PP, com el finançament de l'educació infantil. I a afegir un punt tercer per abordar el model energètic, descarbonització i seguretat.

A més, l'executiu ha admès també les propostes del PP en un quart punt sobre finançament, reestructuració del deute de les comunitats autònomes i aprovació per reial decret de les bestretes. I també un cinquè punt sobre migració, i un de sisè sobre infraestructures, com demanava el PP.

El PP apunta al pacte PSOE-Junts sobre immigració

Malgrat tot, el PP ha votat en contra d'aquest nou ordre del dia. El motiu, segons ha explicat Torres, és que l'executiu no ha acceptat altres qüestions que demanaven com "la indelegable competència del control de fronteres" que obria el debat sobre l'acord entre el govern espanyol i Junts en gestió de la immigració. Segons Torres, l'executiu espanyol ha basat aquesta negativa en un informe jurídic que diu que aquesta qüestió no té cabuda a la conferència de presidents.

Les comunitats del PP, segons Torres, també ha demanat que s'inclogués en l'ordre del dia que el govern espanyol retirés "proposicions de llei" del govern espanyol "en el marc de la Justícia", però "no és competència de la Conferència de Presidents exigir a una altra administració que retiri proposicions de llei".

"Continuem amb la Conferència de Presidents"

Malgrat que l'ordre del dia no s'ha aprovat, Torres ha assegurat que la Conferència de Presidents "continua endavant". Ho fa amb un ordre del dia que inclou únicament les dues propostes inicials del govern espanyol: l'accés a l'habitatge i la formació professional i universitària. Amb tot, Torres no tanca la porta a un acord abans del 6 de juny que finalment permeti incorporar els temes que plantegen les comunitats populars i que el govern espanyol ja acceptava aquest dimecres.

Dalmau acusa el PP de buscar la confrontació

El conseller de Presidència del Govern, Albert Dalmau, ha lamentat "l'espectacle lamentable" ofert per les comunitats del PP. A parer seu, els executius populars tenen una actitud de "confrontació" i degradació institucional. "Catalunya ha anat al comitè preparatori amb una actitud positiva i constructiva perquè creiem que aquesta és la major aportació que podem fer al conjunt d'Espanya", ha explicat en acabar la reunió.

Amb tot, Dalmau ha assegurat que la Generalitat manté la seva "mà estesa" al conjunt de comunitats per tal de posar temes com l'habitatge o l'educació a l'agenda de la Conferència de Presidents que se celebrarà a Barcelona. "Continuem treballant", ha reblat.

El PP diu que és una "presa de pèl"

Des de les comunitats del PP argumenten que el govern espanyol els ha volgut imposar un nou "monòleg" i un "teatret" que no té en compte les necessitats dels territoris ni dona espai al debat en temes com l'energia o les inversions per resoldre el caos ferroviari. "No hem vingut a debatre un ordre del dia del que vol el govern espanyol, sinó a debatre i consensuar les propostes de les comunitats", ha explicat el conseller de Presidència d'Andalusia, Antonio Sanz. "En resum, una presa de pèl", ha asseverat en sortir de la reunió.

A ulls de les comunitats populars, més d'una desena, hi ha una via al reglament de la Conferència de Presidents per poder posar sobre la taula els temes que ells volen tractar. Tal com ha exposat Sanz, es tracta del punt 5.2 C, que dona "capacitat" a les comunitats a proposar i fixar temes a la reunió i que s'han d'acceptar "obligatòriament" si una majoria de territoris hi dona suport. "Intentarem aplicar aquest punt i que les comunitats puguem proposar un ordre, i l'hauran d'acceptar", ha conclòs.