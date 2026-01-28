El servei de Rodalies es presta segons el pla alternatiu previst, amb un nou tram reobert a l'R1 i l'RG1

El servei de Rodalies es presta aquest dimecres al matí segons el pla alternatiu previst però amb la reobertura d'un nou tram. Es tracta del que va a Arenys de Mar a Blanes de l'R1 i l'RG1, que es torna a prestar en tren, segons ha informat Renfe. Així, en aquestes línies es pot anar de l'Hospitalet de Llobregat a Blanes en tren i des de Blanes a Maçanet Massanes amb servei alternatiu d'autobús. Per a la resta de línies es mantenen els trams en tren i autobús que hi havia al tancament del servei aquest dimecres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls trens de Rodalies Barcelona són els menys puntuals de tot l'Estat: només la meitat arriben a l'hora\r\n\r\n