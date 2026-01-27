La nena que el pare va raptar i es va endur a Itàlia torna al Prat amb la mare

La família de la nena de cinc anys del Prat de Llobregat que el pare va raptar i es va endur a Itàlia ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que la menor torna amb la mare. "La Gina torna al Prat amb la seva mare, la Laia! Una notícia que totes esperàvem", ha afirmat l'entorn de la menor, que ha aprofitat el missatge per agrair el "suport institucional" de l'Ajuntament del Prat i la resta d'administracions, així com la tasca de l'equip d'advocats que ha tractat el cas.
També ha agraït la "solidaritat de centenars de persones i d'entitats veïnals, educatives, culturals i socials del Prat i de més enllà de la ciutat". A finals de l'any passat, els Carabinieri -policia italiana- van trobar al poble de Vitulazio la nena, que el pare no havia tornat a temps a la mare, seguint la custòdia acordada.
Els Mossos van comprovar que l'home havia fet moviments patrimonials i vendes d'actius i van considerar molt possible que volgués fugir amb la filla. Per això van fer accions per determinar on era el pare, de nacionalitat argentina, i pel fet que tenia família a Itàlia i al país sud-americà van considerar que podria estar en un d'aquests dos indrets. Van activar, així, el protocol de col·laboració policial europea Sirene, a partir del qual els Carabinieri van acabar trobant la nena el 23 de desembre. Des d'aleshores la menor ha estat sota custòdia de les autoritats italianes.
Evolució del cas
El passat 13 de desembre, ni la Gina ni el pare es van presentar a casa de la mare, on s'havia de fer el retorn habitual pactat pel règim de visites. El pare tenia la custòdia per estar amb la filla durant els caps de setmanes alterns. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació fins a trobar la nena a Itàlia el 25 de desembre. Estava en un poble petit amb el pare i la seva família. Després de la troballa, la policia italiana va traslladar la nena a un centre de menors de Nàpols.