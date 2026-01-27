El sistema sanitari basc administra 253 vacunes caducades, la majoria a nadons

El sistema sanitari basc ha vacunat a 253 persones, principalment nadons, amb dosis caducades en diversos centres de salut d’Euskadi, un fet que ha sortit a la llum després d’una denúncia d’EH Bildu i ha estat confirmada aquest dimarts per l’Osakidetza, el servei de salut basc.
Les vacunes que s'han administrat són hexavalents, és a dir, s'utilitzen de manera habitual en la immunització infantil contra malalties com la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis i l’hepatitis B. Segons ha explicat el Departament de Salut, les dosis provenien d’un lot que havia superat la data de caducitat feia poc temps. A més, també han remarcat que no hi ha risc per a la salut dels afectats ni s’esperen reaccions adverses.
EH Bildu ha reclamat explicacions al Parlament basc i ha registrat una iniciativa adreçada al conseller de Salut, Alberto Martínez. La formació va denunciar possibles deficiències en el control de la caducitat de les vacunes i va assegurar que s’hauria administrat més d’una dosi caducada.
Des de Salut Pública s’ha volgut enviar un missatge de calma i s’ha remarcat que els casos estan sota control i s’actua seguint els criteris dels especialistes en salut pública. El Govern basc afirma que totes les persones afectades ja estan identificades i que s’està contactant amb les famílies per informar-les sobre els passos a seguir.
L’Osakidetza també ha consultat la situació amb diversos organismes, entre ells l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), el Consell Assessor de Vacunes d’Euskadi (CAVE) i el mateix fabricant de les dosis afectades, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte de l’error.