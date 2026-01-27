Avanç clau en la cura del càncer de pàncrees: aconsegueixen eliminar tumors en ratolins

Investigadors del Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO) han aconseguit eliminar per complet tumors de pàncrees en models experimentals de ratolí utilitzant una triple combinació terapèutica, una fita aconseguida per primera vegada que obre la porta a tractaments en humans per a un dels càncers més mortals. L'estudi, liderat pel director del Grup d'Oncologia Experimental del CNIO, Mariano Barbacid, i que ha comptat amb finançament de la Fundació Cris Contra el Càncer, s'ha centrat en l'adenocarcinoma ductal de pàncrees (ADP), que és el tipus més comú de càncer de pàncrees.
Els resultats, publicats en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) després de sis anys de treball, han demostrat l'eficàcia curativa d'una estratègia que ataca tres punts clau del tumor: KRAS, que és la mutació que inicia el càncer de pàncrees, EGFR i STAT3, proteïnes implicades en la senyalització cel·lular que promouen la proliferació, supervivència i creixement del tumor. Els investigadors han combinat l'ús d'aquests tres punts clau, amb el que han aconseguit induir la regressió completa i duradora dels tumors en models de ratolí als quals es van implantar cèl·lules tumorals en el pàncrees, genèticament modificats i portadors de cèl·lules de càncer humà.
Uns resultats provats en ratolins
En els ratolins als quals se'ls va implantar cèl·lules tumorals, el tractament amb la combinació d'inhibidors va aconseguir que els animals sobrevisquessin sense cap alteració òbvia almenys 250 dies. En analitzar els seus pàncrees, no es va detectar cap resta tumoral, tampoc el teixit que envolta el tumor, conegut com a estroma, la qual cosa permet definir als ratolins com a lliures de tumor. Després d'això, van provar la triple teràpia en ratolins genèticament modificats, amb l'objectiu d'acostar-se a les característiques dels tumors humans.
Tots els animals van reduir la seva càrrega tumoral amb regressions completes en nou de 12 ratolins, vivint almenys 100 dies lliures de malaltia i sense registrar recidives. Finalment, el grup investigador va injectar el tumor de sis pacients a un total de 18 ratolins immunodeficients. Encara que aquests tumors no tenen les mateixes propietats que quan es trobaven en els pacients, sí que mantenen part de les seves característiques. En 16 dels 18 ratolins tractats amb la triple teràpia, el tumor va desaparèixer, sense observar recidives en 80 dels 120 dies que va durar el tractament.
L'equip d'investigadors, del qual formen part Carmen Guerra com a coautora principal i Vasiliki Liaki i Sara Barrambana com primeres autores, ha destacat que, a més d'aconseguir una "regressió significativa i duradora" d'aquests tumors, la triple teràpia no va provocar "toxicitats significatives" en els animals.
Quan arribarà a humans
Mariano Barbacid ha explicat que el procés per a portar la triple teràpia a un assaig clínic amb humans serà llarg, perquè requereix finançament i avançar en els processo reguladors corresponents. Si tot avança a un ritme adequat, l'investigador confia que aquests estudis puguin estar en marxa en un termini de tres anys. Així i tot, ha destacat que l'inhibidor de KRAS, RMC-6236, també conegut com a daraxonrasib i desenvolupat per la companyia biotecnològica Revolution Medicines, podria estar autoritzat al llarg d'enguany o principis de 2027. Segons estudis d'aquesta empresa, l'inhibidor usat en monoteràpia, fins i tot en segona línia en tumors metastàtics, permet una supervivència de 14 mesos, duplicant així la que s'aconsegueix amb règims de quimioteràpia.