Adeu als sobres de quètxup: la normativa europea els prohibirà de cara al 2030

El reciclatge és avui dia més present que mai als carrers, a alguns restaurants i bars, a la roba i, inclús, al menjar que ha promogut la reflexió sobre l'excés de plàstic en alguns establiments o objectes. I Europa fa temps que ha posat el focus en la reducció de residus com una de les peces clau de la seva estratègia ambiental.
En aquest camí, el sector alimentari i l’hostaleria s’han convertit en un dels principals camps d’actuació, ja que concentren una gran part dels envasos que acaben a les escombraries després d’un únic ús. En els darrers anys ja s’han eliminat o transformat productes com les canyetes o la vaixella d’un sol ús i, ara, la Unió Europea prepara una nova decisió que tornarà a canviar hàbits quotidians.
L'eliminació de les monodosis de salses
Els sobres individuals de salses i condiments com el quètxup, la maionesa, el sucre o la sal deixaran de ser legals. Aquests petits envasos, també utilitzats per a l’oli, el vinagre o la llet, són habituals tant en menjadors laborals com en comandes a domicili de menjar, però la normativa europea ja ha fixat quan començaran a desaparèixer.
La mesura s’emmarca en el reglament europeu sobre envasos i residus d’envasos (PPWR, UE 2025/40), que té com a objectiu la retirada progressiva dels formats monodosi de qualsevol mena de líquid. I la cosa és urgent, perquè es preveu que a partir de l’agost d’aquest any es comenci a restringir l’ús d’aquests envasos en el consum dins de bars, restaurants i hotels. L'objectiu final és que de cara a l'any 2030 aquests envasos monodosi ja estiguin prohibits als restaurants i es puguin eliminar totalment en la resta d'usos.
El mateix text legal inclou altres canvis visibles, com la desaparició dels pots petits de xampú, gel o crema en allotjaments turístics o hotels, que hauran de ser substituïts per sistemes recarregables. L’enduriment definitiu arribarà el gener de 2030, quan la prohibició s’estendrà també als productes cosmètics i d’higiene personal.
Quines són les excepcions?
Tot i que pugui semblar una mesura impossible de dur a terme i molt dràstica, la Unió Europea confia que l'efecte individual que té aquesta prohibició pugui suposar un benefici global en la reducció de plàstics. Per ara, hi haurà excepcions: els sobres continuaran permetent-se en l’àmbit sanitari i assistencial, així com en el menjar per emportar. Brussel·les preveu avaluar els efectes ambientals i sobre la salut d’aquesta normativa a partir de l’any 2032.
A Espanya, la transició serà una mica més flexible per al sector de la restauració. La normativa estatal admet, de manera provisional, l’ús d’envasos fabricats amb plàstic compostable certificat, tot i que encara no són habituals al mercat. Aquesta alternativa, però, també té data límit: a partir de 2030, cap mena de sobre monodosi continuarà autoritzat.