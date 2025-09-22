La nova regulació europea per reduir la contaminació per microplàstics supera el penúltim escull

El Consell de la Unió Europea -on seuen els estats membres- ha donat llum verda aquest dilluns a la nova regulació comunitària sobre prevenció de la pèrdua de pèl·lets de plàstic en el medi ambient. La normativa, que ara haurà de ser ratificada pel Parlament Europeu, introdueix mesures obligatòries per a operadors i transportistes amb l'objectiu de prevenir pèrdues accidentals i millorar de les operacions de neteja, així com requisits per reforçar els controls i la gestió dels pèl·lets per tal d'evitar la concentració de microplàstics en zones com el Camp de Tarragona o desastres ecològics com el viscut a Galícia el gener del 2024. L'Eurocambra votarà la nova regulació en el pròxim ple del mes d'octubre.
Les claus de la normativa
La regulació aplicarà a qualsevol operador econòmic que manipuli més de cinc tones de pèl·lets de plàstic a l'any a la UE, inclosos els transportistes de tercers països que traslladin aquest material.
Les noves normes exigiran a les empreses establir i implementar plans de gestió de riscos en totes les seves instal·lacions amb mesures per a cada estació de la cadena de subministrament i estableix també obligacions per a les operacions de neteja en cas de pèrdues accidentals.
Per garantir l'equitat, els transportistes que no pertanyin a la UE hauran de designar un representant autoritzat dins de la UE i, els que manipulin més de 1.500 tones de pèl·lets de plàstic anualment, hauran d'obtenir una certificació d'una tercera part independent.
Les empreses més petites que manipulin més de 1.500 tones hauran de presentar una certificació única que es realitzarà cinc anys després de l'entrada en vigor de la norma i les companyies que manipulin menys de 1.500 tones l'any i les microempreses només hauran d'emetre una declaració de conformitat.
Les noves normes també introduiran requisits específics pel transport marítim de pèl·lets de plàstic que abordaran l'embalatge, el transport i la informació sobre la càrrega per prevenir pèrdues en el mar.
Entre d'altres, els operadors de transport marítim hauran de garantir embalatges prou resistents, introduir informació específica sobre la càrrega i, en cas que es produeixin pèrdues, estaran obligats a informar immediatament els serveis d'emergència.
El text es va acordar amb l'Eurocambra l'abril passat. Un cop la normativa hagi rebut la llum dels eurodiputats -que la votaran el mes que ve-, les noves normes entraran en vigor 20 dies després que de la seva publicació al Diari Oficial de la UE.
La majoria de les disposicions -excepte algunes derogacions i exempcions específiques- es començaran a aplicar dos anys després de l'entrada en vigor. Quant al transport marítim, les noves normes es començaran a aplicar tres anys després de l'entrada en vigor.