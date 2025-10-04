Quants cops es pot reomplir una ampolla de plàstic? Els experts alerten del perill

Comprar aigua embotellada en plàstic és una acció molt comuna que als ecologistes no els fa gens de gràcia. Tot i això, sovint les persones allarguen una mica més la vida d'aquella empolla de plàstic i es reomple diversos cops, si es va d'excursió o al gimnàs, entre d'altres. El problema arriba quan la voluntat per cuidar el medi ambient xoca amb la possibilitat de perjudicar la nostra salut, i per aquesta raó molta gent ja s'ha sumat a beure aigua amb termos i ampolles metàl·liques o de vidre reutilitzables.
Tot i això, la comunitat científica segueix investigant per conèixer quins són els riscos de beure aigua des d'una ampolla de plàstic reutilitzada i saber el nombre exacte de vegades que és saludable reomplir-la. Sobre la qüestió en parla Merja Virtanen, experta de l'Autoritat Alimentària de Finlàndia, i explica que les botelles de plàstic estan dissenyades "per un únic ús" i no per anar-les reomplint contínuament.
A cada glop hi ha microplàstics
Arran de la perillositat que generen els microplàstics al nostre metabolisme, un estudi va voler saber la quantitat de plàstics que es desprenien dins de les ampolles d'aigua. Al cap i a la fi, és una de les principals vies per on l'ésser humà pot ingerir més plàstics: bevent aigua. L'estudi, publicat a la revista Proceeding of the National Academy of Sciences, va revelar que unes 240.000 partícules per litre d'aigua embotellada, en la immensa majoria eren nanoplàstics.
Així doncs, queda clar que dependrà de la qualitat del plàstic que empra la marca embotelladora, però la ciència alerta de la perillositat que pot significar reomplir constantment botelles de plàstic. Per això, l'obtenció d'una metàl·lica o de vidre és una molt bona opció, però evidentment també ha de tenir unes cures i s'ha de netejar de tant en tant.
Per altra banda, tot i que l'aigua no tingui data de caducitat, cal vigilar de no deixar durant molt temps els recipients en llocs humits i a temperatures elevades i, per tant, guardar-les en llocs frescos i foscos.
Alternatives a l'aigua embotellada
Hi ha moltes alternatives per no comprar aigua embotellada, des de filtres especials que es poden col·locar a l'aixeta com màquines que s'instal·len sota la pica i es fa passar l'aigua per elles perquè surti sense impureses. Pot semblar una inversió cara, però amb el pas del temps s'amortitza i a sobre és més còmode que carregar contínuament amb litres d'aigua en envasos de plàstic amunt i avall. A més, a tot això s'hi suma que si no es consumeix plàstic s'ajuda al medi ambient, ja que evitem augmentar el consum de productes d'un sol ús, per tant, que cuidem el mediambiental també la nostra salut.