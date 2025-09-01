Mantenir una bona salut consta de diversos principis que cal aplicar en el dia a dia. L'alimentació i l'exercici són pilars fonamentals, però a vegades passa desapercebuda la necessitat constant d'hidratar-nos. És un recordatori habitual en els mesos de més calor, però la realitat és que beure aigua de manera continuada durant la jornada és garantia de beneficis per a la salut.
Ara bé, no tot és sempre tan fàcil. La nutricionista catalana Júlia Farré, que és directora d'un centre de nutrició a Barcelona i fa divulgació a les xarxes socials amb més de 50.000 seguidors entre Instagram i TikTok, ha fet una reflexió que es tracta poques vegades. "Beus més d'un got d'aigua mentre menges. Pot ser un senyal que t'estàs hidratant malament", adverteix l'especialista.
El problema de beure molta aigua en un àpat
Bé, en primer lloc, Farré aclareix que beure aigua durant un àpat no és pas una cosa dolenta. El problema és més aviat que si no ens hidratem correctament durant el dia, quan arriba l'hora de menjar el nostre cos ens fa sentir una quantitat de set molt gran. I això té una conseqüència: la quantitat elevada de líquid dilueix els sucs gàstrics i això dificulta la digestió.
La nutricionista catalana proposa una solució molt senzilla i que només requereix una mínima disciplina en el dia a dia. "Si beus aigua durant el matí i durant la tarda, a l'hora de dinar o de sopar t'adonaràs que amb un got d'aigua n'hi ha prou", aconsella Farré.
La importància de beure aigua
Una hidratació correcta és absolutament imprescindible per a la digestió, la lubricació d'articulacions i teixits, i el manteniment d'una pell sana. L'aigua és totalment imprescindible per a les persones, ja que restaura els líquids perduts pel metabolisme i afavoreix la respiració, la sudoració i l'eliminació de residus.
Dit d'altra manera, és la beguda perfecta per calmar la set i rehidratar el sistema. Hidratar-se és, de fet, una necessitat bàsica, perquè fer-ho incorrectament pot provocar problemes en el conjunt del nostre organisme a curt termini i també a llarg termini.