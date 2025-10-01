Manuel Viso, doctor: «La mida de la cintura diu l'estat de salut, en homes no pot superar els 94 cm»

Hi ha qui diu que tots hem de morir d’alguna cosa, però la qüestió clau és com es vol arribar a aquest moment. El doctor Manuel Viso, especialista en nutrició, gerontologia i biologia molecular, ho té clar: "l'elecció és nostre", podem marxar malalts o, en canvi, arribar al final de la vida en condicions dignes, gaudint de la família i del que les coses que agrada fer. La diferència entre un mode o altre no depèn de la sort, sinó dels hàbits, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia.
Segons dades de la Fundació Espanyola del Cor, cada dia moren a l’Estat unes 330 persones per causes cardiovasculars. Tot i això, es calcula que prop de 270 d’aquestes morts són evitables si s'adopta un estil de vida més saludable. És per això que el doctor Viso ha publicat Supersanos, un llibre que vol desmuntar falsos mites sobre alimentació i donar pautes pràctiques per viure més i millor.
Mesurar-se la cintura és millor que l'Índex de Massa Corporal
Una de les recomanacions més destacades, donada la gran desconeixença de la majoria de persones, és mesurar-se la cintura. El doctor explica que el greix abdominal és un indicador molt més fiable que l’índex de massa corporal. I assenyala que en homes, superar els 94 centímetres ja augmenta el risc de patir problemes cardíacs, i per sobre dels 102 la situació es complica seriosament. Per altra banda, pel que fa a les dones, el límit està en 80 i 88 centímetres com a senyal molt clar d'alerta. Per aquesta raó el doctor és clar: "Tenir panxeta no és salut".
Què fer si superes els indicadors?
Davant la situació de ja superar aquests indicadors, Viso aconsella anar a poc a poc i marcar-se objectius realistes per revertir la situació. No cal transformar la vida en un dia, sinó introduir millores progressives i un cop s'assoleix una, anar per la següent. Menjar de manera equilibrada, fer activitat física, descansar adequadament i evitar tòxics com el tabac o l’alcohol són hàbits clau per tenir una bona salut, explica.
Per altra banda, també trenca amb mites que prometen revertir ràpidament la situació. Per exemple, afirma que no hi ha proves sòlides que donin suport al dejuni intermitent com a pràctica exitosa, i que tampoc menjar cinc cops al dia és necessàriament millor que fer-ho tres o quatre. El que importa, al cap i a la fi, és escoltar el cos i adaptar els àpats als horaris i necessitats personals, explica el metge. En canvi, sí que dona importància a l’esmorzar i al sopar, ja que permeten incorporar nutrients essencials i mantenir un ritme metabòlic equilibrat.
Els ous, sí; la mel, no
Pel que fa als aliments més nutritius per una vida saludable, Viso defensa que els ous com una opció excel·lent, ja que són rics en proteïnes i vitamines, i desmenteix que facin pujar el colesterol. Concretament, detalla que ell pot arribar a fer-se truites de cinc o sis ous i que pot prendre'n 14 a la setmana i manté un colesterol en un estat molt bo. En canvi, adverteix que la mel, malgrat la seva fama, és majoritàriament sucre (84%) i no aporta els beneficis que sovint se li atribueixen.