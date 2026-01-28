Dalmau ha assegurat que el Govern està compromès a mantenir la rebaixa dels preus del transport durant tota la legislatura arran de la crisi a Rodalies. Ho ha fet a resposta dels Comuns, que havien demanat que aquesta mesura, ja aplicada en els últims anys, es mantingui també per al 2027 i 2028. Jéssica Albiach havia retret també al Govern que no donés "un cop de puny a la taula" fins sis dies després de l'inici de la crisi ferroviària. Dalmau ha respost que el Govern "ha donat la cara" i que la seva actitud de col·laboració amb Renfe i Adif no és símptoma de feblesa.