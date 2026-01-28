28 de gener de 2026

El Govern explica la gestió de la crisi a Rodalies davant el Parlament

L'executiu se sotmet a la sessió de control amb una bateria de preguntes de l'oposició sobre el caos ferroviari i posteriorment Dalmau, en funcions de president, compareix voluntàriament

  • Sílvia Paneque, aquest dimarts al Parlament -

Publicat el 28 de gener de 2026 a les 08:57
Actualitzat el 28 de gener de 2026 a les 09:36

La setmana de caos a Rodalies aterra avui al Parlament. Després de dies d'incidències, la primera sessió de control de l'any estarà marcada per una oposició que collarà el Govern, entre peticions més o menys compartides de dimissió cap a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el ministre de Transports, Óscar Puente. L'executiu se sotmetrà a la sessió de control en què Albert Dalmau respondrà com a "president" davant l'hospitalització de Salvador Illa. Després de les preguntes als consellers, també amb qüestions dirigides a Paneque, el mateix conseller de Presidència compareixerà voluntàriament per respondre la gestió de la crisi a la xarxa ferroviària. En un debat que es preveu llarg, Dalmau podrà fer una intervenció sense límit mentre que després respondrà les rèpliques dels diferents grups.

09:33H

El Govern es compromet a mantenir la rebaixa del preu del transport durant tota la legislatura

Dalmau ha assegurat que el Govern està compromès a mantenir la rebaixa dels preus del transport durant tota la legislatura arran de la crisi a Rodalies. Ho ha fet a resposta dels Comuns, que havien demanat que aquesta mesura, ja aplicada en els últims anys, es mantingui també per al 2027 i 2028. Jéssica Albiach havia retret també al Govern que no donés "un cop de puny a la taula" fins sis dies després de l'inici de la crisi ferroviària. Dalmau ha respost que el Govern "ha donat la cara" i que la seva actitud de col·laboració amb Renfe i Adif no és símptoma de feblesa.



09:16H

ERC manté la petició de dimissions i exigeix un "canvi integral" a Rodalies

ERC manté la petició de dimissions malgrat les dues destitucions a Renfe i Adif. Així ho ha dit Josep Maria Jové, president del grup parlamentari republicà, que també ha exigit un "canvi integral" de la xarxa ferroviària. Dalmau ha retret als republicans que demanin la dimissió de Paneque perquè considera que el seu Govern s'ha trobat amb una situació similar a la que ja s'han trobat altres consellers de Territori. En paral·lel, el conseller de Presidència ha reconegut la tasca del Govern de Pere Aragonès a revertir la situació de Rodalies i ha celebrat que tinguin un "full de ruta compartit" amb el traspàs de Rodalies.



09:10H

Dalmau allarga la mà a Junts per solucionar la crisi a Rodalies

Mà estesa del Govern a Junts per solucionar la crisi a Rodalies. Aquesta ha estat la resposta d'Albert Dalmau a la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, que ha dit que la gestió del caos ferroviari ha fet "vergonya". El conseller de Presidència ha demanat convertir l'enfadament de la ciutadania en solucions, motiu pel qual ha demanat treballar plegats amb l'oposició des del Parlament. Dalmau també ha defensat l'acció del Govern durant la crisi i ha dit que el dret de seguretat ha estat per sobre del dret a la mobilitat.



08:59H

Bon dia!

A partir d'ara i durant tot el matí podreu seguir en directe a Nació el ple del Parlament marcat pel caos a Rodalies. Primer es produirà la sessió de control, avui amb Albert Dalmau en funcions de president per la baixa mèdica de Salvador Illa. Posteriorment, el mateix conseller de Presidència comparèixer voluntàriament per explicar la gestió de la crisi ferroviària.



