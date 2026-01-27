Mor una dona en caure-li una palmera al damunt en ple temporal a Màlaga

Una dona ha mort aquest dimarts després de caure-li una palmera a sobre. Els fets han succeït a Torremolinos (Màlaga) on hi ha un temporal provocat per la borrasca Joseph. La caiguda de la palmera l'haurien provocat fortes ratxes de vent, segons ha confirmat l'Ajuntament.
El sistema Emergències ha rebut diversos avisos cap a les 13.40 hores alertant del succés, que ha tingut lloc a l'avinguda Palma de Mallorca. Immediatament, el 112 ha avisat als bombers del Consorci Provincial, a la Policia Local i als serveis sanitaris.
L'Ajuntament ha informat que els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets i, tot i intentar reanimar la víctima, ha acabat morint. Des de l'Ajuntament de Torremolinos han expressat el condol més sentit a la seva família i éssers estimats.
La província de Màlaga ha registrat una seixantena d'incidències causades per la borrasca Joseph, la majoria pel fort vent. Així ho han informat des del sistema Emergències 112 Andalusia a Europa Press, alhora que han precisat que la majoria han estat per incidències a causa del vent en diversos punts de la província. Entre altres, per caiguda de branques, caiguda d'arbres o cables penjant.