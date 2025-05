El Sindicat de Llogateres exigeix a Consum el tancament de tots els pisos turístics

El Sindicat de Llogateres i el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han exigit al Ministeri de Consum que tanqui tots els pisos turístics, després que avui el govern estatal hagi reclamat blocar prop de 66.000 anuncis d'aquesta oferta a la plataforma Airbnb per considerar-los "il·lícits". Les dues entitats opinen que aquesta plataforma de lloguer de pisos en línia és "un dels grans actors culpables" de la "gentrificació", i afegeixen que eliminar la publicitat no solucionarà "el frau". Per això veuen "urgent" acabar amb aquest tipus d'allotjament i dedicar tots els habitatges "al seu ús social". "No falta oferta, l'oferta està segrestada en mans dels rendistes a través d'aquests pisos turístics o d'habitatges buits", afirmen.