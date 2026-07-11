El Sindicat de Llogateres posa condicions per avalar la llei contra l'especulació

El Sindicat de Llogateres només donarà suport a la proposició de llei contra l'especulació immobiliària si s'aplica de manera directa a tots els municipis amb mercat d'habitatge tensat. L'entitat alerta que el redactat actual pot generar "falses expectatives" perquè "no suposaria cap canvi immediat".\r\n\r\nSegons el sindicat, la norma depèn ara de tràmits urbanístics municipals que podrien allargar-se i quedar condicionats pel calendari electoral. Per això, en els pròxims dies presentarà al Govern i als grups parlamentaris un informe jurídic que defensa la viabilitat d'una aplicació directa de la mesura.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRegular els lloguers dels locals comercials a Barcelona: una proposta sense fórmula David Cobo\r\n\r\n