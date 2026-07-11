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El Sindicat de Llogateres posa condicions per avalar la llei contra l'especulació

Societat

  • Banderes del Sindicat de Llogateres onejant en la protesta per aturar el primer desallotjament de Sant Agustí -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juliol de 2026 a les 21:24

El Sindicat de Llogateres només donarà suport a la proposició de llei contra l'especulació immobiliària si s'aplica de manera directa a tots els municipis amb mercat d'habitatge tensat. L'entitat alerta que el redactat actual pot generar "falses expectatives" perquè "no suposaria cap canvi immediat".

Segons el sindicat, la norma depèn ara de tràmits urbanístics municipals que podrien allargar-se i quedar condicionats pel calendari electoral. Per això, en els pròxims dies presentarà al Govern i als grups parlamentaris un informe jurídic que defensa la viabilitat d'una aplicació directa de la mesura.

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